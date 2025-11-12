不滿蔡英文訪歐！中國怒批「下台後到處鑽營」 我外交部反嗆：無權置喙

副總統蕭美琴上周應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請，前往歐洲議會出席IPAC年度峰會，前總統蔡英文則接棒於柏林自由周、紀念柏林圍牆倒塌36年之際，前往德國出席柏林自由會議（Berlin Freedom Conference），惹來中華人民共和國外交部嗆聲，「無論其國際上如何四處鑽營，都只會暴露其推行分裂活動的無恥企圖。」對此，我國外交部今（12）日發布回應，嚴正駁斥並譴責。

中國外交部發言人林劍10日於例行記者會中表示，無論民進黨當局及「台獨分裂勢力」如何折騰、搞小動作、在國際上如何四處鉆營，都只會暴露其推行分裂活動的「無恥企圖」，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。對於蔡英文訪問德國，林劍更直呼其為「個別台獨頭面人物」，還指稱「這名人物下台之後仍然千方百計到處鑽營，繼續搞『倚外謀獨』，其險惡圖謀注定失敗」。

對此，我國外交部今日發表回應，嚴正駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論。外交部表示，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，不僅無助兩岸關係，也更使國際社會看清中方的威權本質。台灣將持續與歐洲及理念相近國家合作，為區域和平穩定及民主韌性共同努力。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的客觀事實與現狀。蕭美琴與蔡英文近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。



