不滿蔡英文、蕭美琴訪歐 北京要歐洲「別讓台灣官員進門」踢鐵板

台灣副總統蕭美琴副總統於2025年10月出席「第13屆總統文化獎頒獎典禮」。（王侑聖攝）



台灣副總統蕭美琴去年11月初赴歐洲議會演說、前總統蔡英文也接棒出訪德國，但這些外交行程看在中國眼裡卻是相當不滿。英國衛報引述消息指出，中國官員一直向歐洲國家施壓，提供所謂的「法律建議」，聲稱歐洲各國自身的邊境法律要求他們禁止台灣政治人物入境。

超過6名熟悉內情的外交官與官員向英國衛報表示，中國官員透過歐洲各國駐北京使館、或是透過當地大使館直接向歐洲各國政府警告，不要「踐踏中國的紅線」。此舉發生在去年11月到12月，部分原因與蕭美琴、蔡英文、外交部長林佳龍訪歐有關。

中方援引申根邊境法 稱台官員入境威脅歐中關係

中方援引了多項歐盟法律與規定，包括一項名為《申根邊境法》（Schengen Borders Code）。該法規定，非歐盟公民入境的其中一項條件是，他們「不被視為對任何成員國的……國際關係構成威脅」。也就是說，中國官員在暗示，讓台灣官員進入某個歐洲國家，會威脅到該國與中國之間的國際關係。

不僅如此，中方在某些情況下也提到《維也納外交關係公約》（Vienna Convention on Diplomatic Relations），或建議歐洲國家仿效聯合國的做法，禁止所有台灣人士進入政府建築。

台灣國立東華大學助理教授費倫齊（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，「北京對這項法規的應用和解釋非常大膽。」並補充，「北京認為歐台關係威脅到了歐中關係，但這在歐洲根本不是既有的認知，也不符合現實。」

不滿蕭美琴訪歐 北京籲歐洲封殺台灣外交護照

根據衛報看到的一份照會文件（note verbale），北京方面雖表示「尊重歐洲方面在制定與執行簽證政策上的主權」，但指出存在一個「制度性漏洞」，使台灣政治人物得以頻繁造訪歐洲。該文件強調，歐洲國家應拒絕任何由台灣簽發的「所謂外交護照」，並「禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸和交流，踐踏中國的紅線」。

文件中寫道，「中方希望歐盟機構與歐洲各國，能基於中歐關係及雙邊關係的大局利益，作出政治決定，拒絕台灣所謂的總統或副總統（包括前任）入境。」同時也一併列出其他官員，更點名這些官員曾造訪比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、澳洲、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞與愛爾蘭，稱這些行程「嚴重破壞中歐關係」。

文件還指出，「歐洲方面……甚至縱容（副總統）蕭美琴在歐洲議會大樓內發表演講，宣揚台獨分裂主張。」這指的是蕭美琴在布魯塞爾出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年度峰會時所發表的演說。

歐洲多國不理會 英國：完全依照我國法規

挪威與芬蘭外交部證實，他們是收到相關「建議」的國家之一，但稱該國與台灣相關的簽證規定，是由申根體系下的相關機構決定。

英國外交部一名發言人則表示，「是否准許入境英國，完全依照我們自己的法律與移民規定來決定，這些規定同樣適用於來自台灣的旅客。」





費倫齊表示，中方此舉是為了讓歐盟成員國擔心，自己與中國的關係可能會因此面臨風險，因為「北京很清楚，目前有些歐盟成員國非常希望吸引中國投資。」

歐盟在與北京保持正式關係的同時，也透過議會外交與貿易，與台北維持「穩固的」非官方關係。多個歐洲國家以及歐盟本身，都在台北設有貿易辦事處，實際上扮演著非官方大使館的角色。

