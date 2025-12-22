不滿藍委赴中關心台商被扭曲 國民黨批綠：治國無能、抹紅全能

國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）批，民進黨政府放任台商有如孤兒，不敢探望，在野黨了解台商需求卻被政府抹紅。（圖／鄒保祥攝）

近日翁曉玲、葉元之等7名國民黨立委前往中國廈門參加台商活動，《自由時報》以獨家報導稱，中方出手邀請是要確保對台工作「沒有意外」。國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）批，民進黨政府放任台商有如孤兒，不敢探望，在野黨了解台商需求卻被政府抹紅，還動用媒體莫名其妙地杜撰文章，現在政府可說是「治國無能、抹紅全能」。

國民黨今舉行 「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會，吳宗憲在會上指出，本月初《自由時報》大肆報導黨主席鄭麗文已經答應對岸提出的3項條件，包括擋下軍購等，國民黨已發律師函要求撤下相關報導並道歉，但《自由時報》至今仍我行我素。可媒體應有新聞倫理，當國家用《憲法》保障媒體自由時，為何媒體卻自甘變成政黨的打手？媒體應該報導事實，而不是製造假訊息。

吳宗憲質疑，當《自由時報》當馬前卒放出虛假訊息之後，民進黨政治人物就開始跟上，所以這幾天民進黨立委吳思瑤、鍾佳濱、王義川等人開始輪番上車，拿報導內容大做文章，這種天衣無縫、高效率的配合，顯示都是套好招的劇本，也證明民進黨與特定媒體的關係非常密切。

吳宗憲也說，現在的通訊軟體都非常發達，需要像100年前、接受任何指令要面對面來傳達嗎？如果像《自由時報》所說，要接受某項指令，為什麼不坐在家裡，直接看通訊軟體或視訊？這套爛劇本連時代的背景都沒有，「親自赴中接旨這種爛劇本，只是為了抹紅，把人民當白癡在洗腦」。

吳宗憲認為，兩岸之間貿易往來多，除非完全禁止國人赴中經商，否則一方面鼓勵國人去賺大陸的錢，又放任台商在大陸像孤兒一樣，民進黨的官員不敢探望，台商在大陸受了什麼委屈，或國內有什麼法案需要配合的修改，民進黨政府完全無能為力、不敢接觸。

吳宗憲指出，這時候由在野黨去了解台商的需求，回國找出能協助的方法，讓台商在大陸深根茁壯，把錢賺回來台灣。國民黨在盡力做這件事，但現在的政府卻拿這個來抹紅，媒體動輒用知情人士或消息人士莫名其妙寫了一篇文章，現在政府可說是「治國無能、抹紅全能」。

吳宗憲呼籲，執政黨不要總是造謠抹黑，甚至找綠媒、側翼無底線地對在野黨進行政治獵巫或抹黑操作。與其把心思放在這種三流的政治劇本裡面，消磨社會的信任，不如把心思放在如何福國利民，把重心放在民生經濟、國家治理甚至國防之上，這才是執政黨該做的事。



