不滿藍推公費助理薪資直匯立委 黃智賢怒轟「適合下地獄」

親藍資深媒體人黃智賢不滿藍營修法將助理費除罪，直批「適合下地獄」。（圖／翻攝黃智賢臉書）

為了替民代挪用助理費涉貪解套，國民黨立委陳玉珍提案修法，擬將公費助理的薪資改為直接撥給立委統籌運用，引發爭議。對此，親藍資深媒體人黃智賢發文砲轟，提案、連署和投票支持通過的立委，「都很適合下地獄」。

「立委成為妖魔！」黃智賢說，原本公費助理的薪水跟加班費是直接匯入助理帳戶，是薪資收入。現在貪婪無恥的立委，要退回過去黑暗的時期，把這700多萬1年的錢，變成給立委的補貼。

黃智賢批評，提案、連署跟投票支持通過的立委，以及假仁假義、屆時退席不投卻實質護航的立委。「每個名字，都很適合下地獄。」立委1任4年，賺4000萬起跳，不擇手段地賺。

黃智賢嘲諷表示，現在因為貪汙助理費被查、被起訴、被判刑的藍綠白立委，直接可以無罪。提這個案子的立委就是草包或者虛偽。「為什麼不直接提立委補貼1年1億？反正多少錢你們都嫌不夠。」

黃智賢不滿地說，這樣的法案可以公然提出來；前科累累的立委，可以公然支持；媒體跟名嘴竟然可以噤聲，甚至護航這樣的邪惡。「到底台灣社會，是有多少人形生物？」

黃智賢也說，搭配立委提的貪汙5萬元以下不罰的案子，當然比加州的搶劫900美元無罪更爽。「但其實也是另一種虛偽。演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆？」

黃智賢更質疑，還有養狗仔團的立委，提出「檢察官不得以串供為由羈押嫌犯」的案子，一個比一個離譜的法案排隊接著上。「禽獸妖魔，率眾食人？」「台灣大概跟第19層地獄比較適配。」



