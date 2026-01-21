不滿藍白八度擋下總預算 卓榮泰要求直球對決：與立院直接辯論

行政院長卓榮泰今要求就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。（資料照片／行政院提供）

今年度中央政府總預算本週第8度被擋在程序委員會，綠營擔心總預算不審將影響國防預算。行政院長卓榮泰今天（21日）宣布將直球對決，要求就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

藍白黨團昨天中午在立院程序委員會上再挾人數優勢，以10比9票數否決將國防特別條例排入23日院會議程，包括115年總預算與院版《財劃法》也一併遭封殺。

行政院長卓榮泰今天下午出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮前接受媒體聯訪。卓表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

對此，卓榮泰指出，他要求就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？政院也會就2992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。



