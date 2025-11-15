不滿藥品遺失補領需額外付費！54歲婦人失控怒砸醫院

桃園市龍潭區某醫院昨（14）日中午發生一起糾紛事件，54歲李姓婦人因不明原因弄丟藥品，向護理人員要求重新領取時，院方人員告知必須增加額外費用，李婦無法接受當場暴怒，與現場護理人員發生口角。

桃園市龍潭區某醫院14日中午發生一起糾紛。（圖/中國時報）

李婦情緒失控不斷咆哮，甚至怒砸醫院櫃檯的電腦設備，包括電腦螢幕、同仁的杯子等物品。龍潭警分局獲報到場後，當場將李婦以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

事發醫院表示，李婦領藥後不慎將藥品弄丟，要求再領一份藥品時，醫院人員告知必須增加額外費用，李婦無法接受因此產生口角，隨後砸壞電腦螢幕及同仁杯子等物品。有民眾將事發經過錄影上傳至社群平台，引起民眾熱議。

龍潭警分局表示，婦人情緒不穩與院方人員發生爭執，一時情緒激動而揮手將櫃檯電腦設備毀損。警方對於任何形式的醫療暴力行為，必依法究辦絕不寬貸，同時呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿以激烈行為表達不滿。

