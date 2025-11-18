不滿街友躺睡階梯！住戶放塑膠尖刺板驅趕 網怒噴：沒有同情心

新北市樹林區的後火車站商圈某知名連鎖眼鏡行前，被民眾惡意放置「防鴿用塑膠尖刺板」驅趕街友。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市樹林後火車站後站常有街友聚集，一間眼鏡行前的行人階梯會有街友躺著休息，疑似有民眾放上數個「防鴿用塑膠尖刺板」阻止街友，眼鏡行發現報警求助，警方獲報後立即移除危險物，並循線追查到附近37歲羅姓住戶。網友痛批「一點同情心都沒有」。

新北市樹林區的後火車站商圈某知名連鎖眼鏡行前，平常有許多街友會在階梯上躺睡休息，但近日卻在階梯上出現「防鴿用塑膠尖刺板」，有網友誤以為是有殺傷力的金屬尖刺板，拍下分享到網路上，引起眾多網友熱議。

眼鏡行發現後除了留言否認放置，更第一時間報警求助，警方獲報展開調查，從眼鏡行提供監視器畫面發現，放置「防鴿用塑膠尖刺板」的是附近37歲羅姓住戶，雖然「防鴿用塑膠尖刺板」僅有些許傷害性，但警方認為恐會害民眾嚇到閃躲發生意外，仍將涉案住戶依公共危險等罪送辦。

網友聯想到2011年北市清潔隊為了驅離萬華艋舺公園遊民，在寒冬以噴水的方式清掃環境，此次放置「防鴿用塑膠尖刺板」引起網友憤怒，紛紛留言「真的太危險了」、「街友沒有礙到誰，何必苦苦相逼」、「這些尖刺放置在人人都能經過的階梯上，完全沒有同情心惡意驅趕街友」。

