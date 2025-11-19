不滿街友逗留！樹林火車站後站 男放「尖刺板」遭送辦

新北樹林火車站後站一間眼鏡行前的行人階梯上，出現6個尖刺板，讓大家驚呼真的太危險。（圖／東森新聞）





新北樹林火車站後站一間眼鏡行前的行人階梯上，出現6個尖刺板，讓大家驚呼真的太危險，警方調閱監視器，發現是附近住戶放的。住戶坦承，是因為不滿附近常常有街友逗留。

騎樓前方突然出現一整排尖尖刺刺的，短短的距離就放了6個。如果沒發現、從騎樓走下來，一不小心沒注意，踩到就會刺到。民眾拍下PO網，說如果行人跌倒刺到怎麼辦？網友紛紛留言「真的太危險了！」、「會出事吧」、「這麼尖」。

而這個尖銳物，其實是防鴿用尖刺板，本來的設計主要是解決鳥類侵擾。地點就在新北樹林火車站後站的眼鏡行前，第一時間眼鏡行怕被誤會，還緊急貼出公告，澄清並非他們所為，並且已經報案處理，而警方調閱監視器追查。

廣告 廣告

循線鎖定住在附近的羅姓男子涉有重嫌。他到案坦承，因為不滿火車站後站階梯上常常有街友逗留，認為影響環境觀感，才會擅自將尖刺板放在行人階梯上。但這麼做已經違反妨害公眾往來安全罪，被依法送辦。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北2026兵家之爭！昌卡位考驗藍白 綠先打離間計？

藍白拚整合新北首長人選？李四川：有想法就會報告

快訊／濃煙竄天！台中發生火燒山 警消急救援

