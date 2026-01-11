不滿被分手！台中男「燒前女友車洩憤」上訴刑期 法官起底酒駕前科駁回

記者林意筑／台中報導

去（2025）年4月時，台中一名陳姓男子不滿被沈姓女友提分手，一怒之下竟帶著瓶裝酒精前往前女友租屋處，將酒精潑灑在前女友機車的置物箱後縱火，火勢瞬間被引燃，導致現場3輛機車起火，所幸火勢及時被撲滅，未造成人員傷亡。經檢方偵辦，認為該處共有49間套房出租，若釀成災難恐造成傷亡，依家暴公共危險罪起訴，對此法官判處陳男3年10月徒刑，台中高分院維持一審見解，駁回上訴。

據了解，陳男本身在市場擺攤，去年3月時被前女友提分手，陳男越想越不甘心，隔月便拿著500毫升的瓶裝酒精前往前女友租屋處，並於1樓機車停車場內，發現前女友的機車置物箱未上鎖，將酒精灑滿置物箱後以打火機點燃。

陳男縱火後隨即逃離，造成沈女機車及其他2輛機車被燒火，所幸有其他住戶及時發現火勢，立即將火勢撲滅，未造成更大災害、未造成人員傷亡，不過停車場天花板仍被燻黑。警方獲報後展開偵辦，於8小時後將陳男拘提到案，同時查扣作案打火機，經檢方進一步問訊後，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪起訴。

全案經台中地院審理，一審時依家暴公共危險罪判陳3年10月徒刑，不過陳男不滿遭判刑提出上訴，主張他與前女友沈女已達成和解，加上一審法官依他過去的酒駕前科視為累犯而加重刑期，強調兩案性質不同，一審以此加重刑期有違誤。

對此台中高分院認為，陳男曾因酒駕被判刑4月，已於2023年時易科罰金執行完畢，未料5年後陳男再度縱火犯案，可見他對刑罰反應力薄弱，依犯罪情節加重其刑並無違誤，二審法官認為，一審已審酌此案有達成調解，陳上訴無理而駁回，但仍可上訴。

