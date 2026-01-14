不滿被分手！台中莽男持刀突襲前女友 警員遭狠砍3刀獲賠53萬

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中發生一起駭人案件，一名彭姓男子在前年聖誕節凌晨闖入前女友住處，不僅砸屋洩憤，還在女子返家時持長刀攻擊，導致陪同的員警重傷。刑事部分，彭男遭台中高分院判處7年3月徒刑，民事部分，台中地院日前也判彭男須賠償受傷員警53萬餘元。

男子因不滿被分手，埋伏在前女友家中，趁前女友與警員返家時持刀攻擊。（圖／翻攝畫面）

事件發生於2024年12月25日凌晨，35歲的彭姓男子因不滿前女友李姓女子提分手，持鑰匙闖入女子家中，李女因擔心安全，先至派出所聲請保護令，並由現任男友及2名陳姓員警陪同返家。未料彭男竟埋伏在屋內角落，手持33公分長刀衝出攻擊。

在制止過程中，一名陳姓員警腹部遭連刺3刀，另一名員警也受傷。傷勢嚴重的員警胸口與腹部均被刺穿，出現皮下氣腫、疑似氣胸與心包膜損傷，所幸經緊急送醫才保住性命。

該員警因傷休養半年，期間無法上班，還需看護照料。他向彭男提出民事求償逾103萬元，包括醫療費用及精神慰撫金。法院審酌後認為，彭男惡意持刀攻擊，造成執法人員身心重大創傷，對公權力執行也造成嚴重影響，但慰撫金金額過高，改判30萬元較為合理，合計裁定賠償53萬6526元。此案仍可上訴。

刑事部分，二審台中高分院去年12月依殺人未遂、傷害、毀損等罪，判處7年3月徒刑。



