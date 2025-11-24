不滿被分手 男把「前女友性影像」貼車窗遭判刑

女子的性影像被前男友貼在車擋風玻璃上。（示意圖，photoAC）

台中一名男子於交往期間偷拍前女友的性影像，分手後心生不滿，多次透過訊息威脅，並將性影像列印貼在女方車上，台中地院日前依非法蒐集個人資料、未經他人同意無故散布竊錄性影像等罪判刑1年，得易科罰金36萬5,000元，可上訴。

判決書指出，男子在2021年至2022年7月同居交往期間，於自宅多次以手機偷拍女方裸露身體、如廁等性影像，2023年11月25日，因不滿女方提出分手，透過LINE傳訊息威脅女方，暗示手中持有私密影像，企圖阻止分手。

廣告 廣告

男子於2024年1月協議分手仍不甘心，於同年4月將性影像列印出來，3度置於女方汽車擋風玻璃上，並再次傳「沒有頭的相片傳出去你應該也是不會太在意吧」等威脅訊息調侃，造成對方身心畏懼，檢警偵辦後依「妨害性隱私及不實性影像罪」起訴。

台中地院法官認定男子僅因感情糾紛，將竊錄、可足以辨識女方身體特徵的性影像，提供不特定多數人觀覽，侵害前女友隱私及個人資料自主決定權，依涉及非法蒐集個人資料、未經他人同意，無故散布竊錄性影像罪判處有期徒刑1年，可易科罰金36萬5,000元，並沒收手機及相關性影像資料，全案仍可上訴。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。