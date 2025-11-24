不滿被分手 缺德男將「做愛影片印成紙本」貼女友座車 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名男子小寶（化名）與女友妮子（化名）交往2年多，期間小寶拍下與妮子做愛過程等性影像，結果雙方分手後，引發小寶不滿，竟將性影像印為紙本，還貼在妮子的汽車擋風玻璃上，威脅不要分手，並傳訊妮子「沒有頭的相片傳出去妳應該也是不會太在意吧！」妮子憤而報警，全案經台中地院審理後，依非法利用個資、非法蒐集個人資料、無故散布竊錄性影像等3罪，判處小寶有期徒刑1年。

判決指出，小寶與妮子自2021年至2022年7月間交往，2人在交往期間，小寶於台中住處房間內，持手機拍下女友裸露身體、2人做愛過程、如廁等；直到2023年11月25日，小寶不滿妮子向他提出分手，便以LINE傳訊給妮子表示，「最近會有一個鐵盒，裡面有一個USB，會出現在妳身邊，家或車子上，裡面有私密照片，妳注意一下。」暗示妮子不要分手，不然影像可能遭散播。

結果2人仍於2024年1月3日分手，小寶在同年4月間就將手中握有的妮子性影像印為紙本，並將這些紙本放置在妮子的座車擋風玻璃上，還傳訊給妮子「沒有頭的相片傳出去妳應該也是不會太在意吧」、「4個月整，妳有對象跟人睡了嗎？」妮子憤而報警。

法院審酌後指出，2人本為男女朋友，男方未經同意拍攝性影像，於協議分手期間及分手後，兩度貿然傳送訊息恫嚇女方，且共計3次以無故散布女方性影像，念及男方犯後坦承犯行，但尚未達成和解，也未賠償損失，最終依非法利用個資、非法蒐集個人資料、無故散布竊錄性影像等3罪，判有期徒刑1年。可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

