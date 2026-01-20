不滿被分手「1槍轟頭」 莽男載屍繞31小時自撞…驚揭超悚情殺

發生在2025年9月21日的槍擊情殺案，直到蔡姓男子駕車自撞電線桿，才揭露副駕駛座的女子頭頸部遭1槍取命。讀者提供



台南蔡姓男子因家暴與女友分手，兩人因感情及金錢糾紛，相約談判，蔡男卻突情緒失控，拿出改造手槍朝女子頭頸部射擊1槍，造成對方當場死亡。蔡男犯案後駕車伴屍，直到31小時候自撞路旁電線桿被逮，才驚揭整起槍殺案。全案近日偵查終結，台南地檢署依殺人罪、非法持有槍彈及服藥後不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌提起公訴。

台南地檢署表示，蔡姓男子(55歲)與死者曾有同居關係，且有家暴紀錄，雙方因感情及金錢產生糾紛，蔡男去（2025）年9月20日1時許，以通訊軟體LINE邀約女方見面，駕駛租賃小客車在嘉義市某女方住處載人後，在車上進行談判，因女方拒絕復合，蔡男拿出槍枝往副駕駛座的女方頭部開1槍。

女方遭槍斃後，蔡男駕車逃離現場，同天晚間19時許起，在台南市柳營區八老爺抽水站附近產業道路服用安眠藥，仍開車上路，隔天上午10時2分，行經台南市柳營區八老爺時，自撞路旁電線桿，民眾見狀報警。

警方到場，原本以為單純車禍導致副駕駛的女方身亡，卻發現女方頭部有槍傷，全案逆轉為殺人。全案近日偵查終結，檢方依殺人罪、非法持有槍彈及服藥後不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌提起公訴。檢方同時將收押中的蔡男移送台南地院，由國民法官庭進行審理。

