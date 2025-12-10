不滿被列「中國台灣」外交部敢對韓貿易報復？粉專喊：只有川普能

南韓電子入境申報系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」，引發軒然大波。圖為南韓總統李在明。（圖／美聯社）

南韓電子入境申報系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」，引發軒然大波，儘管外交部已持續交涉反應，但目前依舊未獲得改正。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪指出，對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。對此，胸腔科醫師蘇一峰不禁開酸：「然後呢？」

外交部亞太司副司長劉昆豪昨（9）日表示，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處；外交部除呼籲外，也全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。呼籲韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。

對此，蘇一峰醫師昨晚在臉書發文指：「台灣政府被瞧不起了…」，提到韓方目前仍不為所動，並祭出建議的反制措施，「要不要學小紅書直接禁止韓團？」面對外交部所說全面檢視和南韓政府的關係，並同時關注貿易逆差等問題，他只想問一句：「貿易逆差關注完然後呢？」

另外，擁有5.2萬人追蹤的臉書粉專「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」昨天也發文開嗆外交部，拿貿易報復社會這招，全世界只有川普一個人能用，「貿易逆差你要怎樣？對韓關稅加300%？」痛批公帑請這種草包來給南韓人看笑話，真的是丟人現眼。

