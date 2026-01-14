不滿被叫別擋鏡頭！鄭麗文幕僚竟失控「痛毆攝影記者」 更拍桌斥責黨工

記者詹宜庭／台北報導

國民黨文傳會副主委林益諄被爆動手痛毆一名攝影記者。（圖／翻攝自林益諄臉書）

國民黨主席鄭麗文剛上任不久，國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉的兒子林益諄，因不滿被攝影記者喊話「別擋鏡頭」，竟動手痛毆一名攝影記者，事件甚至驚動立法院長韓國瑜的辦公室，由幕僚出面協調安排「和解宴」，該電視台也一狀告上黨中央。

林益諄動手打媒體記者的事件，發生在2025年11月30日高雄舉辦的黨慶活動上，當時鄭麗文親自南下出席。林益諄多次手持自拍棒拍攝鄭麗文，卻擋到電視台記者的鏡頭，據傳被該台攝影3次警告「不要擋鏡頭」。林益諄認為自己遭針對，在活動中怒瞪該親藍電視台攝影記者約15分鐘後，突然出手架住對方，對方推開後，林益諄情緒失控，上前與記者發生肢體衝突。此事最終驚動立法院長韓國瑜的幕僚介入協調，處理糾紛。

廣告 廣告

不僅如此，根據《風傳媒》報導，今年1月9日林益諄因與新媒體部主任王安國在工作上出現意見分歧，情緒激動，在辦公室內怒吼、拍桌，甚至摔東西，並連帶對文傳會同仁大聲斥責，一度讓一位女同仁驚恐落淚。事發後，黨主席鄭麗文下令受到波及的同仁先行回家休息，而林益諄未來也將暫時在家工作。

更多三立新聞網報導

國民黨高層將參加國共論壇 國台辦反罵民進黨：阻撓破壞正常兩岸交流

喊自提國防特別條例版本 她揭黃國昌目的：逆行兩年條款續命留立法院？

鄭麗文幕僚打記者！藍營火速開除 綠：見習近平時媒體人身安全也很重要

鄭麗文批台美關稅15%「可憐」 學者拆穿國民黨目的：只能跟中國在一起

