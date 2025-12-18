不滿被吳思瑤酸「後悔安排專案報告」 翁曉玲：尊重你最好的方式就是消音

國民黨立委翁曉玲。陳祖傑攝。



針對行政院不副署《財劃法》修正案，立法院司法法制委員會今（12/18）天邀請行政院秘書長張惇涵等人進行專題報告，國民黨立委翁曉玲還痛批行政院比希特勒還獨裁，但被張惇涵反擊，翁自己說過「立法院比較大」。民進黨立委吳思瑤質詢時，忍不住嘲諷翁曉玲應該會很後悔今天安排專案報告，結束質詢後，兩人開始口角，翁曉玲按下消音鍵，不滿表示「我尊重你最好的方式就是消音，不尊重主席的發言，我就會消音。」

立法院司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲日前新增議程，邀請總統府、行政院、法務部、司法院等機關，針對行政院不副署《財劃法》修正案進行專題報告。

翁曉玲質詢時批評，合法合憲不是行政院決定的，行政院已經自我膨脹「你們是最大的」，所有法案經過立法院多次討論，最後才通過，「行政院可以不副署、不執行？賴清德可以不公告？這不是行政獨裁什麼是獨裁？比希特勒還獨裁！」但張惇涵反擊表示，翁自己說過「立法院比較大」，而且現在有制衡機制，還有憲法法庭、不信任案，行政沒有獨裁，行政還是被備質詢。

後來輪到吳思瑤質詢時，她忍不住表示，翁曉玲應該會很後悔今天安排專案報告，原來想教訓行政部門，結果變成在野頻繁做球給行政部門殺球，只是凸顯藍白進退失據。

在質詢結束後，翁曉玲也表示，自己從來沒有後悔，而且今天的專案報告凸顯出行政院、法務部、總統府、司法院都不重視憲政，「連最基本的憲法ABC都......」吳思瑤說，「怎麼聽起來越來越心虛呢？」

翁曉玲繼續說，「吳思瑤委員不需要在這裡說，什麼為行政院、總統府做球.....」吳思瑤表示，「好了好了，不要影響下一位委員，越說越心虛。」

這時候，台下的國民黨立委洪孟楷表示，「請尊重主席。」吳思瑤說，「剛剛主席從來不尊重我。」翁曉玲隨後按下消音鍵，不滿表示「我尊重你最好的方式就是消音，不尊重主席的發言，我就會消音，基本上就是吳思瑤委員向來不尊重主席，我已經給她充分發言權，還可以在下面抗議，既然如此，我們就不要讓她發言。」

