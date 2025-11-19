不滿被國民黨稱「綠媒」！三立怒告5人 北檢全都不起訴

三立提告5人均不起訴。（圖／翻攝畫面）

三立電視台日前對國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻以及發言人楊智妤、媒體人朱凱翔分別於臉書以及網路節目中指稱三立電視台為「綠媒」、「罷團派來的」等語不滿，提告公然侮辱、加重誹謗罪。台北地檢署今日（11月19日）偵結，認為5人發言並非憑空捏造，且難認被告以減損三立電視台名譽為目的，罪嫌不足，5人均不起訴處分。

根據不起訴書，三立電視台指控王鴻薇、楊智妤在其臉書粉絲專頁上，分別發表如「綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造伊被嗆」、「綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造伊被嗆」、「果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一週的政論找畫面、為罷免添柴火」等語損害其名譽及評價。

廣告 廣告

另外，三立電視台也指控，朱凱翔、徐巧芯、江怡臻在Youtube上不演了新聞台頻道中2025年5月26日的直播上，稱「你就算好好地做自己該做的事情，他們（三立）都可以把你做的事情扭曲，或是造謠，或者是說呢，可能他可以，編一個故事，然後去碰磁」等語為不實內容，並對5人提告公然侮辱、加重誹謗。

檢方偵辦期間，曾約談王鴻薇，王否認犯行並稱三立過去會抓準一兩位在她掃街時，對她進行嗆聲的人大肆報導，並稱臉抒發文當天她在進行反罷免宣講時，三立新聞記者突然出現，也隨即有青鳥出面嗆聲，但三立疑似拿不到畫面才沒有做此新聞，另4名被告檢方認為沒有傳喚之必要。

檢方認為，5人質疑三立對新聞報導的取材、安排及呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬於公共事務範疇。因此，對此現象評論、質疑等皆為社會輿論監督之正當行為，與公共利益有關，屬可受公評之事，檢方認定，被告言論應屬對可受公評之事，所為適當之評論，罪嫌不足不起訴處分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

明北部低溫探15度！「這天起」雨區縮小轉乾 下週又有東北風接力

噁男持刀闖住家！20多歲女遭硬上 經歷「恐怖17小時」精神崩潰

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600