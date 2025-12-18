不滿被對比高虹安！童仲彥點名1女綠議員

▲曾任台北市議員的童仲彥，涉嫌詐領5萬餘元助理補助費，被判3年10月，目前獲假釋出獄。（圖／童仲彥臉書）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安今（18）日復職。不過曾任台北市議員的童仲彥，涉嫌詐領5萬餘元助理補助費，被判3年10月，目前獲假釋出獄，他與高虹安的狀況，被拿來對比。童仲彥今不滿回嗆，要綠營別再操作，還點名「某綠營女議員，要不要自己爆妳師父的料？」

童仲彥怒批，「阿童遭遇的，我自己最清楚，關就關了，沒事！綠媒六月芥菜假有心，別跟我來這套，唱金包銀的某綠女議員，要不要我爆妳師父的料？妳幾梯的？」他也附上高虹安重返市府的新聞截圖，還在圖中寫下，「恭喜高市長，恭喜新竹。綠別再操作，對阿童而言，人生不是只有政治！」

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高虹安復職！二審改輕判6月關鍵是立院 她曝：恐開啟潘朵拉盒子

高虹安貪污罪不成立！承審法官郭豫珍遭肉搜 藥師：北檢不辦嗎？

高虹安貪污罪不成立！他讚：司法沒死 法官自由心證不受外力干擾