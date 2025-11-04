不滿被延遲交付太久解約！挪威空軍NH-90直升機採購糾紛落幕，空巴等三大廠同意支付108億和解
挪威國防部與三大歐洲航太製造商之間纏訟多年的官司，日前終於達成協議，針對挪威因為不滿、其訂購的NH90直升機（NHIndustries NH90）嚴重延遲交付，進而選擇單方面取消訂單，甚至向三家廠商索要賠償一事，最終以空中巴士（Airbus）等企業同意額外支付賠償金和解，讓這場官司最終和平落幕。
《路透》報導指出，NH90直升機的主要製造商NH工業，日前與其主要股東空中巴士、李奧納多（Leonardo）和GKN福克（GKN Fokker）發表聯合聲明，他們同意、在已支付的7000萬歐元（約新台幣25億元）基礎外，額外向挪威軍方支付3.05億歐元（約新台幣108.6億元）的和解金，並收回那些已被封存的直升機和零件。但回看當初挪威政府的索賠總金額，這筆和解金僅僅只是28.6億歐元（約新台幣1018億元）的一小部分。
挪威因為地理位置緣故，一直是北約（NATO）在北大西洋重要的監測夥伴，負責實時監控俄羅斯北方艦隊的動向，因為其重要基地之一、就設在與挪威接壤的北極科拉半島（Kola Peninsula）上。
本文所提及的NH90直升機，從1995年完成首次飛行、並在2007年正式服役，其客戶遍及歐洲諸多國家，包含德、法、芬蘭、西班牙、比利時、義大利等，其軍隊麾下都有採購。而挪威則是在2001年訂購14架直升機，要提升其海岸巡防隊與海軍的戰力。
雖然它擁有、軍用直升機系列中，第一個全電腦化控制系統，需要有兩名機師和一位操作員協助，最多可搭載20名士兵或12組擔架，裝備有2把機槍、同時可掛在魚雷或空對地飛彈數枚。但可從正式服役開始，NH90就一直存在延遲交付和後勤維護問題，這也導致原客戶的瑞典和澳洲，最終提前汰除NH90，改選擇期型號替代。
至於本文的主角挪威，負責採購NH90直升機的皇家空軍，在2022年6月正式宣告，因延遲和維護問題取消NH90訂單，並向製造商尋求退款。回溯當年的外媒報導，挪威國防部對外表示，其訂單中規定、直升機本應在2008年底前交付完畢，但他們實際上卻面臨長達十多年的延遲，甚至一直存在零件短缺問題，嚴重妨礙挪威軍事行動和訓練。
政府訴狀更指出，他們收到的第一架「部分完工」NH90直升機，是足足延遲6年才交付，而且收到時還沒有完整驗收；而第一架具備完全作戰能力的NH90直升機，則是在合約簽訂後16年才部署，比預定時間整整晚了12年。
此外，即使直升機能夠編列服役，挪威空軍在2022年宣告取消訂單時，聲明中還提到，麾下現役NH90直升機、平均每年只有100小時的飛行時數，遠低於每年400小時的目標。
至於挪威政府為什麼向NH工業索取高達28.6億歐元賠償？根據路透查閱官方文件紀錄，這筆索賠中涵蓋21億歐元（約新台幣747.6億元）、是挪威空軍用於支付向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下的塞考斯基（Sikorsky），購買替代選項海鷹（MH-60R Seahawk）直升機的所需費用，等同要NH工業替這筆新採購計畫買單。
雖然達成和解，製造商NH工業也對外表達自己的困難，先是提到挪威專案面臨諸多難題，很大一部分必須歸咎「規格」，因為自家擁有非常長的海岸線，同時緊鄰惡劣氣候的北海和北極圈，挪威要求廠商確保、自家直升機能在惡劣天氣下可靠運行。
而且該公司也抨擊挪威政府獅子大開口，稱其索賠金額「過度誇大」，部分直升機早已被使用多年。NH工業強調，他們已大幅升級與改善NH90直升機，並正準備推出升級版本。
