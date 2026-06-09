不滿被影射用素肉！鬍鬚張發影片自清：邀請「他們」來參訪

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國內知名連鎖餐廳「鬍鬚張」，近日遭到網友發文點名，「唐山排骨」口感異常柔軟，質疑是使用素肉或合成肉。對此，鬍鬚張今（9）日公布唐山排骨的製作影片，並強調對提出疑問的網友發出邀請，到鬍鬚張門市參訪交流。

鬍鬚張在臉書粉專發文表示，新北市政府衛生局已於昨（8）日蒞臨稽核，經查核確認，鬍鬚張唐山里肌豬排是採用完整豬里肌原肉切製，相關原料文件齊備，產品原料來源及製程管理均符合食品安全相關法規要求，請顧客安心食用。

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針對外界關注的唐山里肌豬排產品，鬍鬚張也公開德國製切割設備影片，說明完整里肌原肉切製過程及品質管理機制。

網友近日對於唐山里肌豬排提出的疑問與建議，鬍鬚張表示他們已誠摯發出邀請，可以到鬍鬚張門市參訪交流，親自了解唐山里肌豬排的原料來源、品質管理機制及產品品嘗，讓所有關心此議題的消費者獲得更全面、正確且透明的資訊。

鬍鬚張最後強調，始終秉持對食品安全與產品品質負責的態度，持續落實嚴謹管理，並以公開透明的方式回應社會各界關心，守護消費者的安心與信任。

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