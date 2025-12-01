不滿被按喇叭！竹東男違停遭提醒 竟持槍叫囂嚇壞駕駛

新竹縣竹東鎮驚傳持槍恐嚇事件，一名駕駛因前方紅色轎車違停擋道無法通行，按喇叭提醒對方移車，未料竟引來車主暴怒，對方從車內取出一把短槍，步步逼近後車駕駛叫囂恐嚇，場面一度緊張。警方獲報趕抵現場時雙方已離去，目前已鎖定涉案男子身分，正全力追緝中。

新竹竹東鎮發生男子持槍恐嚇事件。（圖／翻攝畫面）

事發於11月30日17時許，地點在竹東鎮長春路一段265號前。當時一輛紅色轎車違停在診所前方，導致後方車輛無法前進。後車駕駛嘗試從對向車道超車，但因對向不斷有車輛經過而無法通行，只好按喇叭示意前方車主移車。此時，一名身穿黑色外套的男子從騎樓走出，打開車門後並非準備移車，而是面色不善地從車內取出一把短槍。

廣告 廣告

該名男子手持短槍，一步步朝後方車輛靠近，槍口直指駕駛座方向，一臉兇狠地大聲叫囂咆哮，甚至走到車門邊繼續恐嚇，嚇得後車駕駛趕緊找機會駛離現場。整起恐嚇過程被行車紀錄器完整拍攝下來，目擊民眾見狀趕緊報案。

竹東派出所副所長王世偉表示，警方接獲路人報案稱「行車糾紛有人亮槍」後迅速趕到現場，但涉事雙方均已離開。經初步了解，本案為行車糾紛引發口角，其中一方持不明槍械恐嚇他人。警方已依規定受理此案，目前正循線積極偵辦中。

警方透過調閱附近監視器畫面及車牌資料，已成功鎖定涉案男子身分，正在全力追捕中。這名男子因自己違規停車影響交通，僅因被按喇叭提醒便拿出槍械恐嚇他人，如此囂張的違法行為全被行車紀錄器清楚記錄，將面臨嚴厲的法律制裁。

延伸閱讀

「逾5座泳池廢土」非法亂倒埔里眉溪 檢起訴15人

基隆自來水飄「汽油味」 基檢出手了：分案偵辦中

高雄陸戰隊中尉排長哨亭中彈亡 母相驗哭斷腸喊：心好痛