不滿被按喇叭! 雨衣騎士怒"發射沖天炮" 用路人嚇壞

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

大馬路上，怎麼會有人在放沖天炮！昨天（20日）下午，在台北市松山區，有兩名機車騎士，因為按喇叭的問題，在大馬路上起爭執，其中一人，竟然拿出沖天炮對空發射，嚇壞其他的用路人，警方現在也循線追查中，將依公共危險跟恐嚇罪嫌來偵辦。

大馬路上，機車都擠在一起，停等紅燈，突然一名穿著雨衣的男子，朝空中發射物品，嚇得其他騎士邊往前躲避，一邊回頭張望，心想怎麼會有人在路中央放沖天炮，就怕一個不小心會被波及，但這還沒完，雨衣男還追上黑外套的騎士，在路中互相叫囂，讓人看了膽顫驚心。

其他騎士：「會有點覺得莫名其妙的感覺，怎麼會有人隨身攜帶沖天炮，是有點這種路怒症的感覺。」



其他騎士：「非常危險啊，現在這個社會神經病愈來愈多了，大家還是安全第一，趕快閃到一邊報警去，才是上策。」





民視記者王毓珺：「騎士丟沖天炮的路口，可以看到車流量非常大，一不小心恐怕就會傷及無辜，但是他丟沖天炮的原因，竟然只是因為，不滿跟人發生口角。」





事情發生在1月20號下午3點多，台北市松山區八德路四段跟光復北路口，附近就是台北市區監理站，初步了解，嫌犯當時騎車突然靠近被害人，害他嚇了一跳，按喇叭示警，詢問嫌犯幹嘛靠自己那麼近，嫌犯疑似因此暴怒，雙方發生口角，隨後就拿出沖天炮發射洩憤。





律師包盛顥：「如果是當街去施放(沖天炮)的話，很有可能會構成所謂的，刑法裡面的公共危險罪，其中有一個妨害公眾往來罪，那這個妨害公眾往來交通的行為，一旦施放(沖天炮)，就可以論罪科刑，最重的話如果法院判決有罪，是可以判處5年的有期徒刑，如果另外有致人死傷的話，最重是可以處以無期徒刑。」

究竟嫌犯怎麼會隨身攜帶沖天炮，這樣的行為也已經觸法，這下想嚇人不成，反而讓自己揹刑責，實在得不償失。

