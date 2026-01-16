不滿被提分手...恐怖情人26刀砍死彰化「芭樂公主」 判無期徒刑定讞

三年前彰化溪州發生一起情殺命案，賴姓凶嫌跟女友經營芭樂集貨場，不滿女友提分手，竟將人綑綁到芭樂園殺害。賴姓凶嫌殺紅眼狂砍26刀，女友左手臂幾乎被砍斷，最後失血過多死亡。而賴姓凶嫌殺完人後，便開休旅車逃逸，為了躲避警方查緝，半路還換成貨車，但依舊被警方逮著。

雖然賴姓凶嫌事後坦承犯案，但只因為感情跟芭樂場經營問題就殺人，犯罪動機並無任何值得同情之處，而且是預謀犯案、手段殘忍，加上並未出於真摯的道歉賠償，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

責任編輯／施佳宜

