不滿被提彈劾賴清德開砲 藍委回嗆：愛搞仇恨動員、撕裂社會

賴清德總統元旦怒嗆在野黨自己不貪不取，而且藍白明知自己沒有達到三分之二席次，還要彈劾總統，根本浪費時間。國民黨立委李彥秀回批，賴清德的發言與台灣2300萬人民的真實感受彷彿活在「平行宇宙」，過去一年半，民進黨執政荒腔走板、仇恨動員撕裂社會，內政外交全面空轉，卻反過來指責在野黨浪費時間，完全顛倒是非。

李彥秀質疑，民進黨一方面將產業失衡、內政失序歸咎在野黨，另一方面又把兩岸情勢凶險全推給中國大陸，卻刻意忽略自己才是執政黨，賴清德就是現任總統。她反問，難道民進黨已經忘記，執政者本就該為國政成敗負起責任，而不是不斷對外卸責。

李彥秀並指出，總統府日前才表示，凡合乎憲政體制的彈劾案都會給予尊重，賴清德也在跨年前夕對外喊話，期待新的一年彼此祝福、迎接新局；但隨後卻在記者會中抹黑、攻擊在野黨，前後說法自相矛盾，令人無所適從。

李彥秀說，當前朝野嚴重對抗的真正原因，並非立法院提案本身，而是行政院對立法院三讀通過的法律不副署、不編列預算、不依法執行，形同帶頭違法違憲。她強調，若連最基本的依法行政都做不到，卻反過來指控在野黨浪費時間，無法令人信服。

李彥秀表示，台灣現在需要的是對話，而不是執政者不斷喊話、製造對立。要解決政治僵局，民進黨應先尊重憲法、依法編列預算、落實行政責任，停止攻擊抹黑，別再虛耗社會團結與人民寶貴的時間。

