不滿被撞肩膀！學長拖行學妹強剪頭髮 家長怒

記者陳亭汝、顧元松／新北報導

新北市昨（24）日發生一起校園暴力事件，一名高三男學生因不滿在校內便利商店被學妹撞到，竟然2度跑到對方教室叫囂，還拿出剪刀把對方的頭髮剪掉，企圖從3樓拖行到學務處，家長心痛又氣憤，控訴學校第一時間並未即時發現導致悲劇發生。對此校方回應，發生這起事件校方難辭其咎，已經依規定通報，涉案的男同學目前由家長帶回管教。

新北市一名女學生遭到高三學長拖行，甚至頭髮也被剪掉。

大腿到小腿青一塊紫一塊，佈滿大小傷痕，手背上也貼上OK蹦，甚至塑膠袋裡還有一大戳被剪斷的頭髮，驚悚畫面讓人無法置信，因為竟然是起校園暴力。

當事家長：「（女兒）突然被三年級的學長，然後衝到教室裡面推倒她，然後抓著她的頭髮，用拖行的方式，拖到1、2樓的樓梯間，身體都受傷。」

家長心痛發聲，本該是保護學生的校園環境，竟成了女兒上學惡夢，甚至指控案發前早已有跡可循，但校方卻疏忽了。

這起校園暴力事件就發生在新北市永和某高職，校方遭質疑第一時間並未即時發現，因此讓衝突二次發生。

當事人頭髮被剪下。

當事家長：「第一次先是帶兩個同學一起去，但兩個女同學沒講話，大概過了第二節下課，他就自己去了，他一進去就把（女兒）桌子東西都推倒，老師有阻擋，但阻擋還是沒用。」

還原衝突導火線，雙方是學長和學妹關係，24日早上9點多2人因為在校內超商發生碰撞，高三學長不滿被看，先是跑到對方教室門口叫囂，下午又衝進學妹教室持剪刀攻擊，還企圖把人拖下樓帶往學務處，最後是被其他同學看到，才阻止悲劇。

當事學校：「同學有受到傷害，校方也難辭其咎，我們也會去檢討在相關這種資訊傳遞，可能學校還是要再做更周延一點。」

雙方對和解沒達成共識，被害者父母提告傷害和妨害自由。

學校陪同動手及被害學生家長到派出所調解，最後沒共識，女學生父母提告傷害和妨害自由，為寶貝女兒討回公道，不讓校方暴力被姑息。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

