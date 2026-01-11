不滿被敲門！北捷府中站女廁爆衝突 旅客失控打傷清潔員側臉

新北市板橋府中捷運站8日下午3時許發生一起傷害事件。（示意圖，翻攝Google Map）

新北市板橋府中捷運站8日下午3時，一名73歲清潔員尤姓女子在女廁打掃時，為確認廁所內是否有人使用而敲門，卻引發42歲莊姓旅客不滿，雙方當場爆發口角，莊女甚至揮手打清潔員巴掌，造成其左臉鈍傷。警方獲報後迅速趕到現場，將莊女帶回偵訊，全案依涉嫌傷害罪移請新北地方檢察署偵辦。

敲門引口角 旅客揮拳打傷清潔員

據警方調查，北捷規定，如廁時間超過30分鐘以上，清潔或站務人員需前往關心旅客狀況，以確保安全。尤女依職務前往廁所敲門，莊女卻因不滿此舉而起衝突，甚至對清潔人員動手，警方指出，現場未發生其他鬥毆情事，並已依程序製作筆錄，釐清事發經過。

北捷：對暴力行為「零容忍」

北捷公司表示，依大眾捷運法，妨礙大眾捷運系統站、車人員執行職務，且以言語或暴力相向的旅客，可開罰7500元。當日車站站長也已協助清潔人員就醫驗傷，並將對莊女的暴力行為提出告訴。北捷強調，對於旅客暴力行為強力譴責並且「零容忍」，類似情事一律依法送辦，不會寬待。

