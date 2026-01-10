不滿被標中國台灣！半導體大老霸氣拒赴韓 意外揭韓國民間反中潮

國際中心／綜合報導

半導體高管抗議國格遭矮化拒赴韓，韓國客戶道歉表示揭國內反中潮。（圖／取自李在明臉書）

「反紫光集團」成員許美華於昨（10）日分享，一名台灣半導體高階主管因不滿南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統將台灣標註為「中國（台灣）」，決定取消赴韓出差以示抗議。原以為會造成商業尷尬，不料韓國客戶不僅表示理解，更對其政府的作為感到抱歉。該主管隨後甚至收到韓國友人「J先生」的長信，信中表達了對台灣立場的支持及對韓國親中政治路線的不滿，展現了台韓民間在民主價值上的深刻共鳴。

近期，南韓電子入境卡系統在國籍選項中將台灣標示為「中國（台灣）」，此舉引發部分台灣民眾不滿。許美華在社群媒體透露，其友人為半導體業界高層，與韓國多家大廠保持長期合作關係。近期該主管原訂赴韓出差，卻在申請入境資料時發現國格遭矮化，憤而決定取消行程，並直白地向韓國客戶說明「拒絕入境」的理由是為了抗議此一標示。

令人意外的是，韓國客戶在得知原委後，非但沒有怪罪，反而對韓國政府在外交互動上的粗暴與魯莽表達歉意。數日後，該主管更收到另一名韓國客戶友人「J先生」的私下致信。J先生在信中以溫暖的英文長文向該主管致敬，認為他捍衛國格的舉動相當勇敢，並藉此表達自己支持台灣的立場。

信件內容更進一步透露了韓國內部的政治氛圍。J先生指出，韓國社會其實有許多民眾對於當前政壇部分親中勢力感到不滿，每逢週末皆有大量公民集結抗議，只是相關訊息常遭淡化或抹黑。J先生提到，如同當年光州事件是韓國人的共同傷痕，他這一代曾參與社會運動的韓國人，對於台灣的民主化進程亦感同身受，因此對於台灣面臨的外部威脅具有高度同理心。

事件的最後，該名台灣主管也回信給J先生，強調「台灣是我的家，為了這個美好島嶼，我不會停止奮戰」，並以此勉勵彼此堅守信念，相信善良終將戰勝邪惡。這段跨越國界的對話，意外在嚴肅的政治爭議中，牽起了2國人民對民主自由的共同堅持。

