不滿被沒收手機！高職生狂刺母20刀奪命 二審仍判19年10月

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

桃園八德一名陳姓高職生因不滿母親沒收手機，在去年6月畢業前夕，在家中以水果刀狂刺母親20多刀弒母。一審桃園地院今年6月判處有期徒刑19年10月；上訴後，二審高院今（3）日宣判，仍判陳男19年10月，全案仍可上訴。

桃園八德一名陳姓高職生因不滿母親沒收手機，在去年6月持水果刀狂刺母親20多刀弒母。（示意圖／Unsplash）

陳男自幼即診斷出自閉、過動等病症，需要定期服藥，後又診斷出具有反社會人格、情緒控管障礙，控制不了脾氣。身為獨子的陳男與母親相依為命，母親也盡心扶養教導，曾手寫字條鼓勵孩子，希望他「好好活下去」，也從未放縱陳男沉溺於手機和電動，不放棄對他的教導。

沒想到去年6月1日，陳男趁母親在房內小憩之際，拿著水果刀朝母親的頭部、左頸、胸部、腹部等處猛刺20多刀，犯案後打119向消防人員求救，警消人員趕往現場急救後送醫，不過陳母仍在下午1點左右宣告不治。

據目擊者表示，警消人員急救當下，陳男似乎事不關己，事後才在偵訊時坦承，因母親沒收手機導致心情不佳，才會犯案。檢方偵辦後依《家庭暴力防治法》之殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。

一審桃園地院審理時，陳男主張自己自首，且情堪憫恕。但國民法官認為，警方詢問時已合理懷疑本案犯罪事實為被告所為，故不符合自首條件，且陳男手段激烈，針對要害部位刺擊20多刀，過程中未收手或後悔，也不符合情堪憫恕，今年6月依殺害直系血親尊親屬罪，判處19年10月。高院二審今日駁回上訴，維持19年10月刑期，全案仍可上訴。

