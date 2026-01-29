不滿被聲請保護令！蘆洲翁翻舊帳發狂 持鋸子、榔頭「追殺前妻女兒」

林翁遭警方逮捕。翻攝畫面

新北市蘆洲區昨（28日）驚傳家暴砍人案，70歲林姓老翁突然翻舊帳，不滿離婚後仍同住的68歲葉姓前妻及2名女兒先前對他聲請保護令，竟拿鋸子、榔頭追砍3人成傷，警方獲報後立即趕往現場將林翁逮捕，葉婦等人則被送醫治療，所幸沒有生命危險，警方依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪嫌將林翁移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

據了解，林翁及葉婦結婚多年，並育有48歲、45歲2名女兒，後來夫妻因故離婚，不過一家4口仍然同住在蘆洲長安街，但林翁脾氣暴躁，時常在酒後跟家人發生衝突，因此葉婦與女兒在2024年間曾聲請保護令，禁止林翁肢體或言語騷擾家人。

老翁持榔頭追打前妻、女兒。翻攝畫面

林翁拿鋸子追砍前妻及女兒。翻攝畫面

但近日林翁又因瑣事與葉婦發生爭執，昨日深夜11點多，林翁突然翻舊帳，不滿過去前妻、女兒對他聲請保護，並在盛怒之下拿起鋸子、榔頭在家裡追砍3人，導致葉婦及2名女兒身上都有多處撕裂傷、擦挫傷等傷勢，所幸沒有生命危險。

警方接獲報案後，立即啟動快打到場將林翁逮捕並帶回派出所偵訊，全案朝家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。



