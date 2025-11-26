不滿被討債！房客狂砍二房東297刀 一審判刑19年

記者楊佩琪／台北報導

▲不滿被討債，男子陳進財297刀砍死二房東。（圖／資料畫面）

2024年6月間，台北市萬華區發生一起房客砍死房東命案。68歲房客陳進財不滿78歲失明的顏姓二房東屢次催討積欠債務，持菜刀朝顏翁身上砍殺297刀，顏翁因頸動脈被砍斷，大量出血死亡，陳男則逃亡新竹老家後，打電話向警方自首。台北地方法院國民法官庭26日一審宣判，依殺人罪判處19年有期徒刑。可上訴。

全案源於顏姓二房東先在萬華區民和街租下一3房1廳1衛住宅，之後將其中一間雅房以月租金7000元，出租透過社會局轉介陳進財。陳男因經濟狀況不佳又好賭，欠下多筆債務，雖按時繳房租，但也經常向顏翁借錢，雙方且因何時歸還已多次起爭執。

案發當天，6月9日清晨，陳男不滿顏翁一見到他就討債，雙方爆發嚴重口角衝突，陳男隨即拿起菜刀，朝顏翁狂砍，一共砍了超過297刀，顏翁當場頸動脈被砍斷，後腦勺頭骨也碎裂，大出血死亡。

犯案後，陳男丟下菜刀，換下染血衣物，拎著隨身物品搭火車逃回新竹老家。後因自知難逃法網，陳男在新竹城隍廟口打電話向警方自首。陳男坦承犯案，表示實在是顏翁要的利息過高，不留後路給他，原本也只是想拿刀嚇唬他，逃回老家後想到社工都會到租屋處訪視，遲早會曝光，才會決定自首。

