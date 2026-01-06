不滿被說拖垮AOA！權珉娥崩潰刪帳號嚇壞網友 前公司回應了

權珉娥年初再度在社群情緒崩潰並做出自殘行為。目前經紀公司道義相助，將對惡意留言與不實傳言採法律應對。（翻攝MODEN BERRY KOREA IG）

韓國女團AOA 出身的權珉娥（MinA）近日在社群平台發出疑似暗示極端選擇的貼文，昨（5日）刪除帳號，讓粉絲很緊張她的近況，MODEN BERRY KOREA 經紀公司回應目前權珉娥已由相關人士陪同，在自宅休養並有人陪伴穩定其情緒。

負責其管理事務的MODEN BERRY KOREA昨日表示，權珉娥目前與關係者一同休息，暫時沒有對外活動安排。她在1日親自發文坦承心理狀態已經失控，並透露自己曾做出極端行為、緊急獲救，直言長期累積的痛苦與壓力讓她感到難以承受。

廣告 廣告

權珉娥去年與MODEN BERRY KOREA 簽約但沒幾個月即停止合作，該公司表示仍將為權珉娥維護權益。（翻攝MODEN BERRY KOREA IG)

該則貼文中，她也情緒激動地回應多年來的輿論指責，反問為什麼所有後果最後都被歸咎到她身上，甚至被說成是「拖垮AOA的人」。她強調，當年選擇說出口並非為了毀掉團體，而是在撐不下去的狀態下求救，卻反而被貼上加害者標籤，讓她至今仍深陷痛苦之中。

權珉娥不滿自己被說成「拖垮 AOA 的人」。（網路圖片）

事實上，權珉娥過去曾多次在社群平台透露心理狀況不佳，甚至公開過自殘傷痕，反覆對外傳達求救訊號。她也陸續提及童年遭遇家庭暴力、經濟困境、校園霸凌，以及偶像活動期間承受的精神壓力，長期創傷不斷被重新翻出檢視，成為壓垮她的重要原因。

權珉娥於2012年以 AOA 成員身分出道，憑〈短裙〉〈心動〉〈빙글뱅글〉等作品走紅，卻在2020年因團內霸凌爭議使團體走向解散。她去年11月與MODEN BERRY KOREA 簽下專屬合約，雖然合約已於上月終止，但雙方強調為和平協議，目前仍由該公司持續負責其相關管理，並表示將對惡意留言與不實傳言採取法律行動。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

Marz23福夢同台高喊：「我值得被愛」 下一步目標大巨蛋！

「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住

狂跑廁所驚覺異狀 林岱縈甫過生日卻爆健康亮紅燈