不滿被調職再提告！ TVBS前主播張靖玲求償百萬遭駁回

TVBS前主播張靖玲向TVBS求償百萬。(翻攝自TVBS臉書)

2022年TVBS主播內鬥事件再延燒，當年被指控霸凌同事古彩彥而遭調職、解雇的前主播張靖玲，因不滿遭公司解雇，繼勞動訴訟兩度敗訴後，今年再對聯利媒體（TVBS母公司）提起民事求償，要求賠償損失百萬。士林地方法院今（9日）駁回全部請求，訴訟費用由原告負擔，全案仍可上訴。

TVBS主播古彩彥2022年聲稱遭到同事張靖玲等3人長期欺凌，向主管回報後，在座位上安裝針孔攝影機蒐證。公司展開內部調查時，游姓、黃姓主播皆承認不當行為，分別留任與轉調至財經台，張靖玲則被改派為資深文字記者。不久後，TVBS再以「5月至9月未提供文字勞務」為由，將張靖玲記滿9支大過並解雇，讓她怒批整起過程「毫無公平可言」。

張靖玲認為解雇已侵害她的工作權，2023年向聯利媒體（TVBS母公司）提出告訴，希望恢復原職位，案經一、二審敗訴後，她再向士林地院提出民事告訴，訴求恢復名譽並求償百萬。10月21日開庭時，張靖玲主張直到最後一刻，她才知悉自己為懲戒性調職，但公司的懲戒性調職並不符合程序規定，另外，她也指出古彩彥當初所提供的影片經過後製，證據有瑕疵。

當時士林地方法院審判長林銘宏詢問張靖玲，若知悉調職為懲戒性調職，是否就不會拒絕調動？張靖玲表示，「若有完整調查報告，我會配合一切程序」，她強調，若經過充分調查，且讓本人知悉報告內容，將會遵循工作應遵循的一切事項。

不過，士林地方法院今（9日）的判決指出，TVBS依據針孔影像與調查結果作出的調職及解雇處分，並未違反相關法令，張靖玲未能證明所受損害與公司行為有具備因果關係，因此駁回其全部請求，訴訟費用由原告負擔，全案仍可上訴。





