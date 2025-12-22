不滿被講赴中「接旨」翁曉玲嗆光明磊落「將續擋1.25兆特別預算」陳玉珍斥綠不關心台商

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委翁曉玲、葉元之等多名藍委低調前往廈門參加台商協會活動，被自由時報記者在機場堵截，懷疑是要與中共接觸阻擋我國軍購預算與國安修法。國民黨今（22）日舉行「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會，藍委陳玉珍強調各地都有台商活動頻繁邀請，立委受邀是關心被民進黨忽視的台商困難；藍委翁曉玲則嗆民進黨透過媒體抹紅抹黑，對於賴政府提出的1.25兆軍購特別預算，明日立院程序委員會，在野黨仍會擋下。

由於赴中藍委翁曉玲為司委會召委，可影響國安修法議程。財委會召委的林思銘也能影響總預算與特別預算審議，因而受質疑可能接受中共「旨意」，共同擋下賴政府在立法院推動重要法案。

陳玉珍今日駁斥「接旨」說法強調，台商活動在各地各國都常常舉辦，立委也經常受邀參加，近日也有立委受邀出席新加坡的台商活動，沒有特別揭露不代表是不可告人，也沒有做有愧國人之事，本來就是正當活動，且現場活動熱鬧公開，民進黨毫不關心台商的困難，被當成孤兒一樣，他們是去關心台商，不可能在這種場合受到中共指令。

藍委吳宗憲表示，此類重要邀訪活動有政府官員派人在場都屬正常，像國外政治人士、司法檢察官來訪我國，政府也都會派人到現場參與。

翁曉玲也表示，自己都是自費參加活動，受邀出席關心台商，大家也都開心感謝，怎可能在這種活動上傳遞什麼訊息，她不滿表示，自己到底犯了什麼滔天大罪，並預告明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

翁曉玲批評，賴政府提出1.25兆元的軍事特別預算，但總統不願來立法院報告，特別預算內容細節是什麼也都不清楚，只想透過媒體抹紅抹黑，明天是立院開程序委員會的時間，在賴政府沒有說明清楚以前，在野黨立場不會輕易放行特別條例。

翁曉玲也嗆，許多網友在藍委的臉書等社群留下非常多造謠抹黑誣衊的話，她個人部分會全部做記錄，不會放任這樣的行為繼續下去，她做事坦蕩光明，若陸委會、國安局認為他們有不法行為就去調查，不用透過媒體造謠生事。





