不滿被超車 騎士持安全帽當街凶狠毆人

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市信義區深溪路昨晚發生一起機車行車糾紛。23歲朱姓騎士遭另1名騎士持安全帽毆傷。朱男被打傷後報案稱，對方指控他亂超車，騎車攔下他後持安全帽打他。警方獲報後，調閱監視器找尋打人的騎士。全案朝傷害罪方向偵辦。

網傳基隆市深溪路昨晚6時許，1名男子身穿黑色衣褲，手持安全帽毆打另1名男子，挨打的男子倒地後，以雙手護住頭部，仍遭對方不斷以安全帽揮打，致身體多處受傷。

案發後，第二分局深澳坑派出所接獲23歲朱姓被害人提告稱，他騎車至深溪路理髮店家前被對方攔下後，對方指控他亂超車，將他攔下毆打。警方正調閱相關影像，追查打人的騎士。

廣告 廣告

深澳坑派出所長魯泓緯呼籲，暴力不能解決問題，遇糾紛請先理性溝通，如衝突升溫，請立即通知警方到場處理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

行人遭撞命危！高雄鳳山路口設左轉號誌 民眾仍違規4天開50罰單

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

