不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了
昨（22）日晚間11時半左右，台北捷運板南線一名白髮女子，疑似被另一名男性乘客踩到腳，雙方發生口角，沒想到白髮女竟從包包內拿出刀子揮舞，嚇得乘客趕緊報案。捷運警察獲報後於西門站壓制白髮女，並將其帶回，詢後依恐嚇罪送辦，捷運公司也將依違反大眾捷運法裁處。
捷運警表示，昨晚11時38分接獲通報，指西門站有民眾持刀，當時捷警正好巡邏到該處，立刻與保全進入車廂，壓制持刀之女子後將其帶下車。經了解，該名女子疑似是不滿被另一名男性乘客踩到腳，從隨身包包內拿出刀子示威，當時車廂內還有其他乘客，見狀嚇得立刻退開。
據了解，該名女子一頭白髮，警方到場時情緒仍相當激動，經警詢後被依恐嚇罪送辦，捷運公司也將依大眾捷運法第50條之1規定裁處，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。
捷運警呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
女搭捷運手扶梯「裙被拉扯」 轉頭驚見男疑偷拍
北捷借錢哥又來了！ 車廂內嘶吼 向乘客討百元
白髮女搭捷運「自備」博愛座 他PO網反遭嗆：住海邊？
其他人也在看
疑被男子踩到腳爆口角！白髮婦捷運亮水果刀恐嚇遭上銬帶回
台北捷運西門站一名白髮婦人，疑似遭踩到腳引爆衝突，在車廂內持水果刀恐嚇男乘客，捷運警察獲報後將人上銬帶回，嚇壞不少目擊乘客。台北捷運西門站22日晚上10點多，一名白髮婦人供稱被另一名男乘客踩到腳，雙方台視新聞網 ・ 3 小時前
搭台北捷運被踩腳竟亮刀嗆聲 警方依恐嚇罪嫌送辦
58歲鞠姓女子昨天（22日）深夜搭乘台北捷運行經西門站時，在車廂內疑似被另外53歲張姓男子不慎踩到腳，雙方爆發口角糾紛；鞠女氣不過，居然從隨身包包內拿出一把水果刀嗆聲、作勢攻擊，其他乘客見狀嚇得報警。當時正好在西門站執勤的捷運警察隊員警立刻上前逮捕鞠女，及時化解一場危機。自由時報 ・ 3 小時前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 1 天前
刀尖只離阿伯脖子3公分！北捷阿婆突亮刀 原因曝光只因「腳被踩」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台北捷運驚傳阿婆亮刀事件！一名網友今（23）日凌晨在社群PO出一段影片，指一名阿婆與阿伯在車廂內發生口角，沒想到阿婆突...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
有片／中國「瘋子新娘」跑遍各場婚禮 悲情內幕揭曉不勝唏噓
在中國山東東明縣有位引人注目的女子，她時常披著一襲婚紗現身街頭，或頻繁造訪婚紗店。這名奇特的女子更熱衷於參加陌生人的喜宴，總是靜靜地安坐在角落，不喧嘩也不生事。這樣荒誕的行徑讓她被外界取名為「瘋子新娘」。據聞，這位女子背後有著一段令人唏噓的故事，有人揣測她是因遭逢丈夫外遇背叛，情感重創；也有版本流傳，她在新婚之日親眼目睹摯愛死於車禍，諸多變故導致她活在過去，執著於往日的愛情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
天公爐前引爆自製炸藥！基隆88歲翁「背景曝光」 遭炸飛倒地臟器外露搶救中
基隆市調和街宮廟萬安堂今（23日）上午發生一起爆炸案件，導致一名年約88歲的湯姓老翁當場臟器外露，目前仍在醫院搶救中。據了解，湯翁先前曾當過漁民，因此會自製簡易炸藥，不過引爆動機仍有待釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 27 分鐘前
再現老屋記憶 文化空間的前世今生
日式房舍及庭院中的濃密老樹，是台北巷弄中引人駐足欣賞的一隅。這些空間有的仍在城市信傳媒 ・ 3 小時前
台灣勞動市場難吸引外籍人才？ 游庭皓：政策端承諾與企業端需求不一致
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台灣面臨人力短缺與人才外流，為了補充人力缺口與吸引外籍專業人士來台，政府推出就業金卡等政策企圖延攬外籍專才，然而相...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
阿嬤我們來玩遊戲 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶 順利與家人重逢
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一名七旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳層徘徊，捷警接獲通報後立即趕赴現場，惟 […]民眾日報 ・ 1 天前
金馬獎／75歲翁倩玉重回金馬舞台 一口秀流利英文驚豔眾人
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。電影《陽光女子合唱團》片中兩位女主角翁倩玉與陳意涵，也在頒獎典禮上聯袂現身，一同頒發最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲獎。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
冬天起不來...先別怪自己！醫師解答「生理反應」：4情況就該當心
氣溫一降，許多人哀號早晨難以起床，需要靠鬧鐘「貪睡模式」回神，不過醫師指出，事實上大部分情況根本不是「怕冷」造成，而是身體在恢復原廠設定、保住人體核心溫度，另外若持續賴床，大腦反而更難清醒；提醒如出現4種情況，就該留意疾病上身。鏡報 ・ 4 小時前
麻將館緊鄰國小挨批 竹市：管理條例送審並加強稽查
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市有多間麻將館開設在校園附近，市府遭質疑在管理與執法上完全失能。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。中央社 ・ 3 小時前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 2 小時前
川普「金穹」遇到大障礙! 政府停擺、團隊人員出走、招標金額還被嫌貴
[Newtalk新聞] 美國總統川普的國防核心工程「金穹」（Golden Dome）導彈防禦計畫，如今因政府停擺、內部流程停滯與關鍵架構未敲定，而深陷泥淖。 多名知情人士向《路透社》透露，這項耗資 1,750 億美元、預計最終投入 250 億美元啟動資金的計畫，本該在今年夏天提交詳細支出計畫，但由於美國政府此前停擺 43 天，加上白宮遲未拍板第一筆預算如何分配，導致五角大廈至今無法系統中的關鍵部分送交招標。 美國太空軍太空作戰部副部長蓋特蘭（Michael Guetlein）表示，11 月已提交初版實施規畫，但還在內部審查程序中。 圖：翻攝自維基百科 負責統籌的太空作戰部副部長、上將蓋特蘭（Michael Guetlein）則表示，11 月已提交初版實施規畫，但還在內部審查程序中。數名國會山消息人士指出，原訂 8 月底送交國會的支出藍圖，目前推估至少要到12月才可能由國防部副部長范伯格（Steve Feinberg）遞交審議。而目前五角大樓雖強調「基本架構已定」，但卻拒絕公布任何內容的態度，令人無法信服。 而在政府停擺期間，「金穹」計畫的團隊招募遭完全凍結，甚至連負責審核合約的關鍵官員新頭殼 ・ 22 小時前
岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
《武士生死鬥》日劇掀起全球熱潮，以創新的武士時代劇形式吸引觀眾目光，被譽為日本版《魷魚遊戲》。這部由岡田准一主演並兼任執行製作與動作規劃的作品，描繪明治時期292名武士在京都至東京的生死競賽，爭奪木牌與巨額獎金。該劇集結近300位演員，陣容堅強，包括重量級演員阿部寬，製作規模媲美三部電影，展現日本文化精髓同時融入現代娛樂元素。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
和金馬影后擦身而過 林依晨霸氣喊話「會站在這裡一輩子」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）登場，其中最佳女主角堪稱「死亡之組」，影星林依晨產後短短五個月就以《深度安靜》強勢回歸，不過最終仍不敵范冰冰，和后冠擦身而過。林依晨表示，儘管不可能沒有失落，卻都不讓自己太灰心，同時霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。太報 ・ 2 小時前
賴清德稱台灣人「有錢有閒」看演唱會 館長：我怎麼不知道
韓國女團TWICE將在高雄舉辦演唱會，其中團員周子瑜出身台南麻豆。總統賴清德21日特別對此表示，這表示了台灣人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。網紅「館長」陳之漢表示，台灣人有錢又有閒？他怎麼不知道。如果我們對中國大陸友好，並且好好的跟中方交流，他覺得問題會迎刃而解。中時新聞網 ・ 3 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 跑在反詐最前線
知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，在11月23日於總統府前凱達格蘭大道盛大起跑。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前