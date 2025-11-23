不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了

台北捷運發生乘客持刀恐嚇事件。（圖／PhotoAC）





昨（22）日晚間11時半左右，台北捷運板南線一名白髮女子，疑似被另一名男性乘客踩到腳，雙方發生口角，沒想到白髮女竟從包包內拿出刀子揮舞，嚇得乘客趕緊報案。捷運警察獲報後於西門站壓制白髮女，並將其帶回，詢後依恐嚇罪送辦，捷運公司也將依違反大眾捷運法裁處。

捷運警表示，昨晚11時38分接獲通報，指西門站有民眾持刀，當時捷警正好巡邏到該處，立刻與保全進入車廂，壓制持刀之女子後將其帶下車。經了解，該名女子疑似是不滿被另一名男性乘客踩到腳，從隨身包包內拿出刀子示威，當時車廂內還有其他乘客，見狀嚇得立刻退開。

據了解，該名女子一頭白髮，警方到場時情緒仍相當激動，經警詢後被依恐嚇罪送辦，捷運公司也將依大眾捷運法第50條之1規定裁處，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

捷運警呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。

