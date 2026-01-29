不滿被逼搬家！北市女坐12樓陽台狂丟雜物 警消急升雲梯車救援

記者楊忠翰／台北報導

北市葉女獨坐自家12樓陽台驚動警消救援。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區驚傳跳樓未遂案件，29日下午1時31分，1名34歲葉姓女子，獨自坐在12樓租屋處陽台，並朝下方丟擲鞋子及盆栽，住戶見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，因擔心葉女失足墜落，遂升起氣墊及雲梯車待援，儘管葉女情緒激動，警消仍順利將她救下，雖然葉女並無明顯外傷，救護人員還是將她送至國泰醫院觀察。

警方表示，葉女是基隆路二段某大樓12樓房客，房東因細故決定不再續租，昨天親自前往點收房屋，但葉女不願搬離該處，先砸毀自己的東西，再將房東反鎖在屋內，房東無奈之下只好報案。

警方獲報後趕抵現場，葉女經勸說後配合開門，但情緒仍是十分激動，警方經衛福部醫師評估後，決定將葉女強制送醫，但她待不到1天就出院，又做出異於常人的舉動，令房東及其他住戶頭痛不已。

