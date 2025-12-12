不滿被逼車！永和外送員抓狂衝撞運將 移送畫面曝光

邱姓外送員遭移送。（圖／翻攝畫面）





太誇張！新北市永和一名邱姓外送員，昨天（11日）深夜，行經永和中正路時，與一名張姓運將爆發行車糾紛隨後衍生激烈口角，心生不滿下竟兩度衝撞張姓運將，將對方撞倒在地，後續被熱心民眾推倒機車制止，後續被轄區警方到場逮捕，全案詢後依傷害罪移送法辦。

據了解，這起事件發生在今天（11日）深夜11時許，43歲邱姓外送員騎車行經永和中正路時，不滿52歲張姓計程車司機從外側超車，又靠得相當近，心生不滿下，拍打車窗爆發糾紛，雙方因此停在路邊理論。

邱男心生不滿下，竟趁著張姓運將下車之際，騎車衝撞對方，見對方倒地後，又繞了一圈二度衝撞對方，最重被熱心民眾阻擋推翻機車，後續被警方依傷害現行犯逮捕。

被撞傷的張姓運將後續提出傷害告訴，警方依規定受理後，依傷害罪嫌將邱姓外送員移送新北地檢署偵辦。

警方到場逮捕邱姓外送員。（圖／翻攝畫面）

