不滿被鄭麗文看「細漢」 藍營彰化縣長擬參選人硬起來發聲了

立委謝衣鳯稱，相信黨中央有智慧能提出「定於一尊」的候選人。（翻攝謝衣鳯臉書）

積極爭取國民黨提名參選彰化縣長的彰化縣政府參議柯呈枋勤走基層。（翻攝柯呈枋臉書）

彰化縣工策會總幹事洪榮章去年底表態參選彰化縣長後，勤走基層拜票。（翻攝洪榮章臉書）

相較於民進黨已提名立委陳素月參選彰化縣長，國民黨人選遲未定案，在基層一片焦慮中，國民黨主席鄭麗文稱「彰化尚未出現能讓大家定於一尊、具高度勝選期待的候選人」，這種說法讓已積極爭取國民黨提名參選彰化縣長的彰化縣政府參議柯呈枋直言「無法認同」，並批沒有初選、沒有制度下，只是徒增內耗。

目前積極爭取國民黨彰化縣長提名的人選除了被基層視為最強母雞的立委謝衣鳯外，還包括做過前縣長卓伯源副手和立委的縣府參議柯呈枋，以及做過縣長王惠美副手的彰化工策會總幹事洪榮章，其中謝衣鳯近來陷入姊弟之爭及開箱豪宅等家族爭議，其胞弟彰化縣議長謝典霖更稱謝衣鳯宣布參選是「突發狀況」、「個人決定」、「家人並不支持」。

在謝衣鳯占盡媒體版面下，比謝衣鳯更早表態參選的柯呈枋與洪榮章儘管較不受關注，但兩人每天勤跑基層，深入大街小巷及市場，想辦法要握到每一雙手。國民黨中央原本規畫彰化縣長提名人選能在農曆年前完成，但已目前局勢看來，已是不可能。

針對國民黨主席鄭麗文稱「彰化尚未出現能讓大家定於一尊、具高度勝選期待的候選人」，柯呈枋今天臉書貼文反批，沒有初選、沒有制度，卻先談「定於一尊」，這不是團結，而是跳過民主程序，也只會讓基層更困惑，讓大家繼續內耗。

他強調自己會站出來參選彰化縣長，不是試水溫、不是陪榜，而是抱著「一定要贏」的決心而來，因為只有真正想勝選的人，才能帶給鄉親期待與信心。到現在為止，他沒有收到任何正式的溝通或協調，如果真的要談團結，就請讓制度走在前面。

他認為彰化提名已經耽誤太久了，國民黨最不需要的，就是繼續內耗，他不害怕競爭，也不逃避檢驗，只希望一個公平、透明、對得起彰化、對得起支持者的過程。他強調，真正的團結，來自尊重與信任，不是一句話，而是一個制度。

洪榮章則指出，他尊重黨中央，他當過縣黨部主委，能夠理解選舉操盤布局有一定程序要走，有些結需先解開，急著提名恐怕後患無窮。他會給黨內時間與空間協調，經過整體評估後找出最有勝選的參選人。

「謝謝大家！」面對媒體詢問上述，謝衣鳯回應她相信黨中央有智慧能提出「定於一尊」的候選人，只是基層非常焦慮，她也必須傳達這樣的訊息給黨中央。

