不滿被開單持斧偷襲砍女警！台南違停男遭聲押 9年前也曾亮刀襲警

黃姓女警執行違規停車取締勤務，竟遭違停男駕駛持斧攻擊，涉案男子當場被2警壓制。（示意圖） 圖：翻攝騰訊

[Newtalk新聞] 台南市警一分局德高派出所黃姓女警執行交通取締時竟遭一名40歲林姓男子自後方持斧頭攻擊，所幸送醫治療後無生命危險，而林姓男子被當場壓制，依殺人未遂及妨害公務現行犯移送法辦，檢方今（7）天已向法院聲請羈押。而該名林姓男子的黑歷史也曝光，他在2016年就曾因車輛遭拖吊而揮舞登山刀威脅，還動手攻擊拖吊車司機、執行勤務警員，依妨害公務罪判刑4月，可得易科罰金。

警察局表示，黃姓女警與同事在6日晚間8點30分左右前往崇德路與崇德十二街口取締汽車違規停車，發現一輛車違規停放於禁止臨停區域，當場依規程序開立舉發白單，而車主林姓男子剛好返回，黃姓女警將罰單交付林姓男子後轉身離去，不料，林姓男子竟從車內取出野營斧揮砍，所幸黃姓女警身穿防彈背心，但肩膀與後背仍遭砍傷，其他同仁見狀立即上前制伏，黃姓女警經緊急送往台南市立醫院治療後，傷勢暫時穩定，不過仍需留院觀察。

廣告 廣告

媒體報導指稱，林姓男子停車買晚餐，回來發現被開單，疑似不滿在同一個月、同一地點被警方開2張違規停車單，認為警方有故意對他開單，情緒失控拿出小斧頭從背後偷襲黃姓女警。台南一分局則表示，遭攻擊的黃姓女警其實只是在旁協助，開單是另名郭姓男警，外傳凶嫌在同一地點也遭開單，轄區各派出所均無此印象。全案偵訊後，依妨害公務及殺人未遂等罪嫌將林姓男子移送法辦。

台南地檢署指出，林姓男子因涉犯殺人未遂的重罪，犯罪嫌疑十分重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，因此向台南地院聲請羈押。另外，林姓男子過往的黑歷史也被起底，判決書提到，林姓男子在2016年因不滿車輛遭拖吊而心生怨懟，不僅拿登山刀威脅吊車司機要停車，期間不斷言語咆哮，還與執行勤務警員發生扭打，導致警員右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇、左頸部挫傷與抓傷等傷害，被依妨害公務罪判刑4月，並准許易科罰金。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南女警取締違停竟遭斧頭狂砍！黃偉哲震怒譴責暴力捍衞執法尊嚴

台南名店麵食驚見「兩隻蟑螂腳」 苦主崩潰：身體去哪了？衛生局急稽查