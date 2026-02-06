不滿裝潢公司太計較 50歲莽男為錢揮菜刀砍傷2人

cnews204260206a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊區民安西路一帶，昨（5）日晚間8時50分左右，傳出街頭揮刀追逐砍傷人的事件。線上警力獲報，火速趕赴現場處理，當場壓制逮捕涉嫌行兇的50歲翁姓男子，查扣菜刀1把。新莊警分局表示，初步了解，疑被砍傷的44歲張姓男子及35歲張姓男子等2人，分別有左手肘約4公分割傷，右手肘約1公分穿刺傷等。2名傷者意識清醒、無生命危險，由救護車送往新泰醫院治療。至於翁男行兇動機，已逐一釐清中。

警方調查，昨晚翁姓男子原與友人餐敘，卻因工程款項，與張男等人發生口角。暴怒的翁男，竟先至附近五金行購買了1把菜刀，再返回現場揮刀砍殺張男等2人。現場路人見翁嫌揮刀情緒激動，不敢貿然靠近，但紛紛丟擲紙箱、酒瓶等，試圖阻止翁男暴行，現場秩序一度十分混亂。追逐過程，張男等2人也分別在左、右手肘，被菜刀劃傷。

警方表示，雙方原為裝潢工程合作關係，翁嫌為小包商。但被害人表示，翁嫌上個月已先預支了工程款10萬元，昨天是固定發款日，扣除10萬元，還有4萬元結餘款。但翁嫌覺得張男等人不夠挺他，突然情緒失控，心生不滿下，竟買刀揮刀傷人。

警方表示，員警抵達後立即控制現場情勢，迅速壓制翁嫌，當場依現行犯逮人。也將在場丟擲紙箱、酒瓶等3人，帶回派出所調查以釐清案情。全案訊後依傷害罪嫌，將翁姓嫌犯移送新北地方檢察署偵辦。

新莊警分局強調，任何以暴力方式，解決糾紛的行為均屬違法。警方對危害公共安全案件，秉持「即時反應、強勢執法」原則，絕不寬貸，必定迅速到場、即時壓制，持續守護市民生命、身體安全與社會秩序。

照片來源：新北市警方提供

