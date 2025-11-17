不滿討債「炸街」！男持滅火器理論遭圍毆 手骨折.頭縫15針治療中

台中市西屯區凌晨不安寧，好幾輛改裝車在大馬路來回穿梭，排氣管和引擎發出噪音驚擾當地居民。一名45歲男子受不了，拿滅火器上前理論，一言不合就朝車子噴灑，慘遭對方持棍棒圍毆，頭部濺血送醫縫了15針。

白色改裝車炸街，讓附近民眾苦不堪言。圖／翻攝自threads@tang_185

17號凌晨兩點多，台中西屯路二段發生街頭流血衝突，就在幾分鐘前，好幾輛改裝車沿著大樓社區繞圈圈，引擎和排氣管傳出噪音，讓附近民眾苦不堪言，其中一名男子更因此手拿滅火器上前理論，並朝其中一台車噴灑。

男持滅火器噴灑，結果慘遭圍毆。圖／翻攝自threads@tang_185

最後該男子慘被好幾名車主持球棒追打，全身多處擦挫傷，送醫後頭部縫15針、手也骨折，受害者母親痛批這些人「沒人性」。不過遭噴車主的友人表示，當時男子持滅火器衝來，「大小聲完之後就對我朋友砸玻璃、噴滅火器，打起來之後又意圖搶車，然後車上又有女生」，讓其他人以為男子要搶車，才會把他拖下來後，拿球棒教訓對方。

男子被打到手骨折、頭縫15針，仍在醫院治療當中。圖／台視新聞

員警兵分多路，12小時內將8名涉案人員通通逮捕。儘管同一條馬路上就有派出所，凌晨還跑來沿路炸街擾民，甚至衍生街頭全武行、行徑囂張，警方將以傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方也火速逮捕8名涉案人員。圖／台視新聞



