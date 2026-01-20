不滿討錢不成金援被斷！ 逆子狂砍雙親37刀

新北市 / 綜合報導

來關心新北市蘆洲區這起弒親命案，36歲長期無業的廖姓男子，因討零用錢與父母起爭執，沒想到持 利器 殺害雙親，逃亡期間他更換交通工具，丟棄凶 器 ，相當狡猾，被逮後嫌犯聲稱，是不滿父母嚴格管教，還要斷金援，早在兩週前就購入凶器，預謀弒親。親友痛斥他滿口謊言，氣憤難平跑到警局門口，看到偵防車，激動上前敲窗怒罵，廖姓嫌犯移送地檢後，檢方也向法院聲押禁見。

死者親友VS.廖姓嫌犯說：「下車啦，XX，下車啦。」看到嫌犯，搭乘的偵防車，死者親友悲憤交加，衝上前猛敲車窗，死者親友VS.廖姓嫌犯說：「下車啦，垃圾。」警方試圖勸阻，但家屬憤恨難平，車內男子則以雙手遮臉，他就是犯下蘆洲弒親案的廖姓嫌犯。

記者VS.廖姓嫌犯說：「爸媽不愛你嗎，為什麼可以這樣殺了他們。」殺害雙親後逃亡整整45個小時，廖姓嫌犯19日晚間，被警方逮捕，監視器拍下，死者廖姓老翁生前最後身影，平時與妻子賣蔥油餅維生的他，17日晚間9點從宮廟返回住家，無業的兒子向母親討零用錢，母親無奈給錢，父親得知斥責還說要斷金援，雙方因此爆發衝突，他竟持利器攻擊。

附近鄰居說：「他兒子來，就騎車跑走啊，都沒有在工作，(就是兒子也不會幫忙爸媽做生意)，沒有，沒有。」廖姓嫌犯聲稱，自小被父母嚴格管教，施加肢體言語暴力，臉上還留下傷痕，兩週前就網購凶器，早有弒親打算，但親友反駁夫妻倆對兒子非常疼愛，痛斥嫌犯胡說八道。

案發後廖姓嫌犯，騎車逃到三重棄車，又搭計程車去新莊，接著在體育館週邊徘徊，除了睡覺休息幾乎都在步行兜圈，新北市蘆洲警分局副分局長鄭志忠說：「(嫌犯)未前往特定地點，未發現接應或提供藏匿處所，也沒有尋求他人協助。」親友透露廖姓嫌犯啃老多年，每次開口就是5千起跳，最多一個月拿了4-5萬元，揮霍父母的辛苦錢最後大逆弒親，親友難以接受，只盼法律給予最嚴厲制裁。

