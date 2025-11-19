不滿記者當沙國王儲面提「911、哈紹吉命案」 川普怒嗆「假新聞」

美國總統川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室接見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，雙方聚焦於美沙合作，不過現場也出現插曲。ABC記者當著王儲的面提到，911恐攻主謀賓拉登是沙國公民，以及提及美國情報機構曾評估，王儲批准2018年殺害沙國異議記者哈紹吉的行動，質疑美國人為何要相信王儲的說法，連續的尖銳提問，讓川普當場動怒。

川普反覆詢問對方是哪一間媒體的記者，在聽到是來自ABC新聞後，怒嗆「假新聞」。圖／美聯社、路透社

當ABC記者問完問題後，川普先問「你哪一家的？」，在得知對方來自ABC新聞後，當場回嗆對方是「假新聞」，表達強烈不滿。川普隨後替穆罕默德說話，表示哈紹吉是「非常有爭議性」的人物，「很多人不喜歡他」，不論喜不喜歡，「事情已經發生了」，強調王儲對此「毫不知情」，並對著該記者說「你不需要問這種問題羞辱我們的客人」。

面對尖銳提問，王儲反應淡定回應表示，「我們已進行了所有必要的調查，也確保在沙國不會再有類似事件，那起命案很令人痛苦也是一大錯誤。」王儲也批評，當年賓拉登策劃911，是為了破壞沙美關係，而他現在的目標正是努力修復兩國關係。

哈紹吉遺孀哈南‧埃拉特‧哈紹吉則對此感到心寒，她表示，川普替王儲護航讓她非常不悅，強調奪走一個無辜者的性命，「沒有任何正當理由」。

沙國投資美國1兆美元 川普允出售F-35戰機

另一方面，川普在會中聚焦於美沙合作，證實美方將向沙國出售多架F-35戰機與高階晶片，並提到美沙未來簽訂民用核能協議；王儲也將沙國對美投資，規模將從6000億美元加碼至1兆美元。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／周瑾逸

