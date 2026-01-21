不滿講話太直白? 知名刺青師診間恐嚇.出拳揍醫生
社會中心／綜合報導
知名刺青師〝李耀鳴〞，傳出醫療暴力！他在19號下午，到新北市淡水馬偕醫院看病時，疑似因為不滿醫生告知他病情惡化，讓他無法接受，朝醫生的胸口揮了一拳，甚至還揚言要開槍，事後醫生決定提告傷害，而李耀鳴也喊冤，認為是醫生不夠專業，自己才會情緒失控。
獲報醫院內，有病患在診間毆打醫生，警方火速到場了解衝突。員警vs.醫護人員：「醫生講也是太年輕，講話可能，很不爽。」竟然只因為醫生講話太過直白，病患嚥不下這口氣，看診時，就對醫生暴力攻擊，甚至連其他醫護人員也無故被咆哮怒罵。民視記者黃恩琳：「淡水馬偕醫院傳出醫療暴力事件，當時一名病患來這邊看診的時候，就在診間內動手毆打醫師，而這名病患就是在雙北非常知名的刺青師。」台灣紋身職業總工會理事長、知名刺青師李耀鳴，過去因為擔任電影艋舺，以及賽德克．巴萊的刺青技術指導，而打出名號，刺青生意也做的有聲有色，但卻多次和人起衝突，鬧上新聞，沒想到這回又傳出毆打醫師。
不滿醫師講話太直白 知名刺青師診間內失控攻擊（圖／民視新聞）
19號下午，李耀鳴到淡水馬偕就醫，醫生告知，病情已經到了很嚴重的地步，李耀鳴無法接受自己病情惡化，加上醫師講話太直接，一氣之下，出拳揍醫師的胸口，還對醫護人員咆哮，揚言要開槍，對此，李耀鳴也喊冤，認為醫師的處理方式不專業，才點燃他的怒火。當事刺青師李耀鳴：「我就說那這個人工血管要裝多久，我化療會多久，你至少要跟我講一下，他就說裝到死，我就說，那請問一下那我多久會死，他說快了，他一直跟我老婆道歉，他說他剛才不應該這樣講話，如果他覺得他正確，他幹嘛跟我道歉，我們生病到這個階段以後，我們不會有心理準備嗎。」
不滿醫師講話太直白 知名刺青師診間內失控攻擊（圖／民視新聞）
竹圍派出所所長何宗諭：「全案將依刑法傷害罪、強制罪及違反醫療法，移送士林地檢署偵辦。」生病就醫，情緒難免低落，但動手打人不僅自己理虧，對病情也沒有幫助，在醫病關係上，更應該彼此互相體諒。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
