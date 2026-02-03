不滿警開槍誤殺姪「判無罪」 婦致電高院恐嚇「遭判5月」

新北市 / 綜合報導

2022年3月，新北市中和警方發現掛著偽造車牌的賓士車，不過這違規駕駛不但不服攔查還一路蛇行闖紅燈，警方對車輛連開3槍，意外導致後座鍾姓男子中彈身亡。當時開槍的張姓員警被依過失致死罪起訴，二審判無罪確定，不過鍾姓死者的姑姑不服，居然遷怒於二審的林姓審判長，還打電話到高院恐嚇，說自己已經找黑道購買槍枝，北院依妨害公務罪將她判刑5月，全案還可上訴。

深夜街頭喇叭聲格外刺耳，不僅如此還傳來槍響，3聲槍響劃破天際，這是2022年3月，新北市中和警方巡邏發現掛著偽造車牌的賓士車，不服攔查員警開槍，讓後座乘客身亡如今又傳出案外案，監視器清楚拍下，當時駕駛疑似心虛拒檢逃逸，還一路蛇行連闖12個紅燈，警方圍捕對車輛連開3槍，沒想到當時坐在後座的鍾姓男子，頭部中彈緊急送醫仍然不治。

員警VS.林姓違規駕駛(2022)說：「為什麼要跑。」當時張姓員警被依過失致死罪起訴，最高法院於2024年9月，判張姓員警無罪確定，不過現在傳出案外案，鍾姓死者的姑姑不服，遷怒二審的林姓審判長，2024年11月15日打電話到高院恐嚇，已經找黑道購買槍枝，北院依妨害公務罪，將她判處5月有期徒刑，全案還可上訴。

鍾姓死者母親(2022)說：「所長還跟我承認說，他們的員警是誤射，他(死者)本來是預計今年(2022)，要跟女朋友結婚，還打電話跟我說他要結婚了。」死者母親當時受訪，好幾度哽咽說不出話，死者父親也一度申請國賠，即便判決無罪，死者姑姑恐嚇法官，反倒讓自己也吃上刑責。

