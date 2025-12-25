不滿警「內切」被嚇！ 騎士追6路口與警辯論

騎士追員警。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT）

嘉義一起交通事件引發關注，一名騎士因不滿警用機車突然內切而驚嚇，隨即追趕該名員警長達6個路口並進行辯論。雙方爭論焦點在於員警是否有依規定打方向燈以及車速問題。警方事後釋出行車紀錄器影片，強調該員警變換車道時有依規定使用方向燈，並未違反道路交通管理處罰條例。這起罕見的「騎士追警察」事件，引發民眾對道路安全及交通禮讓的討論。

日前嘉義街頭發生一起特殊交通事件，一名騎士因不滿警用機車突然內切而驚嚇，竟然一路追趕該名員警長達6個路口，兩人隨後在路邊展開長達5分鐘的辯論。從「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的畫面可見，警用機車一起步後從左側往內切，讓騎士感到不滿而一路追趕，直到第6個路口才在員警右轉到待轉區時攔下對方。

雙方辯論過程中，騎士質疑員警沒有鳴笛就內切，認為這樣的行為很危險。他表示自己當時急煞一下才避免發生意外。然而員警則回應自己有打方向燈，且判斷距離足夠才進行變換車道，時速已達50公里。辯論過程中，雙方一度擋到其他汽車，便把車輛移至路邊繼續討論。員警在辯論中向騎士表示理解對方受到驚嚇，並道歉表示：「當然你嚇到，那我跟你說聲抱歉。」但同時強調自己在交通規則上並無違規，如果騎士認為有違規情形，可以提出申訴或檢舉。

對於此事件，警方釋出警用機車的行車紀錄器畫面，顯示該名騎士原本停等紅燈時是在待轉區的網格內。第一分局第五組組長李欣育強調，該警用機車變換車道有依規定使用方向燈，並無違反道路交通管理處罰條例。此事件提醒大家在道路行駛時要提高警覺，確保自身與他人安全。不過令人印象深刻的是，這次不是員警追民眾，而是騎士追員警，形成一段特殊的交通插曲。

