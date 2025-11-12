不滿護台4隻腳斷3隻 卓榮泰嗆韓國瑜：桌上兩盤菜要沉默吞下？

卓榮泰舉「桌上兩盤菜」回嗆韓國瑜「四隻腳說」：國民黨主席出席紀念共諜活動以及中共國追捕沈伯洋，質問韓國瑜難道都要沈默吞下去嗎？（圖：行政院提供）

民進黨立委沈伯洋被中共以「分裂國家罪」立案查辦，對於總統賴清德喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今天（12日）則舉維護台灣安全四隻腳比喻，呼籲賴總統撤回大陸為境外敵對勢力的宣示。行政院長卓榮泰今天在宜蘭視察蘇澳溪分洪工程時表示，「桌上兩盤菜」是國民黨主席出席紀念共諜活動以及中共國追捕沈伯洋，質問韓國瑜難道都要沈默吞下去？

媒體詢問對韓國瑜回應賴總統說法有何回應時，卓榮泰說，原本只應該關心災情，既然一路上聽見韓院長的講話，他也想延續韓國瑜的「四隻腳說」表示，這張桌子上面有兩盤菜：一盤是中國國民黨主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這名共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，影響非常大，而且還呼應了中共現在要學習「吳石精神」的統戰號召，但這件事從發生到現在，身為國民黨籍國會議長的韓院長，至今依舊沉默不語。

卓榮泰說，桌上還有另外一盤菜就是中共針對中華民國的國會議員沈伯洋要發動全球追捕，這不僅違反自由、民主與人權，更是對台灣所有人的人身安全威脅。

卓榮泰強調，政府有責任保護國人；國會也有責任保護國會議員。身為國會議長的韓國瑜，至今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？呼籲韓國瑜應該要給國人一個明確的說法。（張柏仲報導）