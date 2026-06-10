不滿護照ROC太小凍結100萬預算惹議！徐巧芯改心意：希望把字放大

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針對先前因不滿護照ROC字樣太小提案刪外交部100萬預算惹議，國民黨立委徐巧芯今天（10日）讓步改主決議。（資料照片／李智為攝）

立法院持續審查今年度中央政府總預算，國民黨立委徐巧芯先前因不滿護照上「Republic of China」字樣太小，提案凍結外交部領事事務局的「印刷及製作護照」事務費100萬元。不過，徐巧芯今天（10日）在外委會審查預算時表示，她的提案可以改成主決議沒問題，希望未來如果護照有改版的機會能把「Republic of China」放大，不影響任何護照印製、預算跟外交部的運作。

徐巧芯提案指出，先前外交部配合政府操作意識形態議題，於民國109年將我國護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」縮小到幾乎難以辨識。如此改版，不僅無助於中華民國在國際社會中的呈現與辨識，反而削弱國家正式名稱應有的存在感，形同自我矮化，因此凍結外交部領事事務局的「印刷及製作護照」事務費新台幣100萬元，待提出改進報告、恢復中華民國的英文「Republic of China」佔比後，始得動支。

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不過，消息曝光後，在網路上掀起一片罵聲，立法院外交及國防委員會今繼續審查預算時，徐巧芯在會中表示，「我這案可以改成主決議沒有問題」，但我國護照從1995年1月一直到2021年1月，中間因為發生疫情擔心因為「Republic of China」的「China」被搞混，外交部就把正式英文國名變成國徽旁邊的裝飾。

徐巧芯說，希望未來若護照有改版的機會，能把「Republic of China」放大，她也覺得Taiwan很重要，所以Taiwan放得很大，自己也予以鼓勵，但不影響任何護照印製、預算跟外交部的運作。

徐巧芯表示，她誠心希望中華民國「Republic of China」可以讓更多人知道，而不會變成大家以後看到時有更多誤會，而這個部分她願意改成主決議。



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