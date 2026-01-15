不滿變心！主任教官教室裝針孔 外流「瑟瑟片」慘了

高雄一名女主任教官因不滿前男友另結新歡，竟在校園教室裝設針孔攝影機。（示意圖／Pexels）





高雄某學校一名女主任教官疑因感情糾紛心生怨懟，竟在校園教室內私自裝設針孔攝影機，偷拍男女教師私密行為，並將相關影像交由徵信業者散布於網路。男女教師發現後報警提告，女主任教官事後以金錢賠償與對方達成和解，高雄地方法院審理後，依無故散布非法攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑6月，並宣告緩刑2年。

感情糾紛引偷拍報復

判決指出，女主任教官原先任職於高雄某學校，與另名男教師交往並發展成情侶關係。未料男教師後來調到別的學校並移情別戀，與同校女教師發展婚外情，相關消息傳入女主任教官耳中，讓她萌生報復念頭。

民國112年6月間，女主任教官趁前往男教師任職學校參加校際會議時，擅自進入男女教師幽會的教室，在天花板、牆面及投影設備附近裝設多組針孔攝影機與無線傳輸設備，暗中記錄兩人在教室內的親密行為，並累積多段影像。

散布私密影像遭判刑

同年9月，女主任教官轉任至男教師任職的學校後，得知男女教師仍持續交往，遂將手中掌握的偷拍私密影像交付給蔡姓徵信業者，並支付7萬元作為報酬。蔡男隨後在臉書發文，「兩位有家庭的人在校園亂搞！月領國家優渥薪水，不好好工作，卻亂敗壞社會風氣之事，浪費納稅人的錢，校長、教育局是否有督導不周？」、「月領國家優渥薪水，不好好工作，在學校偷情，浪費納稅人的錢，教育局、教育部不用管嗎？」等內容，同時上傳一段性愛影片及12張相關照片。

男女教師發現影像遭散布後隨即報警提告，警方循線查出散布者與幕後指使的女主任教官，並查扣多部裝置與相關影像檔案。高雄地方法院審理時，女主任教官坦承犯行，並與男女教師達成金錢和解。

法院審酌其犯後態度與和解情形，依無故散布非法攝錄他人性影像罪，判處女主任教官有期徒刑6月，可易科罰金，另宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿