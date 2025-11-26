不滿財劃法遭封殺 黃文益籲柯志恩陳菁徽出來面對

市議員黃文益認為，柯志恩及陳菁徽兩立委是拖垮高雄未來的罪魁禍首，應出來面對高雄人。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃文益廿六日總質詢，針對行政院版財劃法在立法院程序委員會遭封殺表達憤怒，疾呼柯志恩及陳菁徽應出來面對高雄人。

黃議員指出，政院版納入有利高雄的各項指標，且明確保障統籌分配、一般性及計畫型補助等三大財源不低於今年水準，對高雄更有利，卻在立法院程序委員會遭藍白聯手封殺。

他認為，柯志恩及陳菁徽兩立委是拖垮高雄未來的罪魁禍首，應出來面對高雄人。

黃議員指出，二○五兵工廠位於前鎮憲德段、面積逾五十八公頃的土地，目前分為第一、第二及第三工區推動土壤污染整治，依照期程，全區將於一一八年才完成整治。

他說，二○五兵工廠擁有交通和地利之便，極具發展潛力，周遭土地皆已完成重劃，盼能比照楠梓產業園區，加速土污整治作業以利整體開發。

黃議員表示，南星計畫區內土方暫置場可堆放約六十二萬方，高雄市平均年產出量約四百四十五萬方，現有暫置場容納量明顯不足，而高雄商港預計一一七年啟動填海造陸，是否再提前實施？

黃議員指出，南星計畫區預計一一七至一三五年進行填海造陸，面積四百九十五公頃，國際間填海造陸機場用地面積皆逾一千公頃，建議爭取南星機場於原填海造陸預定區域進行規劃。